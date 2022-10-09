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المرأة

أصالة بملامح مختلفة للمرة الثانية خلال شهر (صور)

Lebanon 24
09-10-2022 | 11:00
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أحيت المطربة السورية أصالة احتفالات نصر أكتوبر في القاهرة، وظهرت للمرة الثانية بملامح مختلفة.
وكانت أصالة ظهرت في حفلها في نهاية الشهر المنصرم في دبي بملامح مختلفة، وأكدت أنها في مرحة التعافي من إجراء بعض عمليات التجميل، وتشابهت ملامحها مع بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.
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من جديد أصالة بملامح مختلفة
وظهرت أصالة ببشرة مشدودة مما أضفى على ملامحها  الشباب والإشراق.
 
من جديد أصالة بملامح مختلفة
 
وعلى الصعيد الفني فقد طرحت أصالة، أغنية جديدة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر باسم "بنحبك يا مصر"، من كلمات عبد الله حسن ولحن أحمد سعد وتوزيع عبد الله عبد المجيد.
المصدر: نواعم
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