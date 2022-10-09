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المرأة

بينهن فنانة لبنانية.. نجمات تزوجن من أثرياء عرب

Lebanon 24
09-10-2022 | 06:45
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زيجات نجح بعضها لدرجة الاستقرار التام لسنوات بعيدة عن الأضواء، وزيجات أخرى فشلت، على الرغم من حصول صاحبتها على مهر كبير جداً، هي زيجات النجمات من أثرياء عرب، ولعل بعضها لايزال مستمراً إلى هذه اللحظة.
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ليلى علوي

تزوجت الفنانة ليلى علوي من رجل الأعمال الثري منصور الجمال، عام 2007، واستمرت زيجتهما نحو 8 سنوات في هدوء كبير، حيث التقيا للمرة الأولى على موعد عشاء في بلجيكا داخل منزل السفير، حيث كانت ليلى علوي عضو لجنة تحكيم أحد المهرجانات، وهناك عام 2003، نشأت الصداقة التي تحولت لزيجة في ما بعد.

وحصلت ليلى علوي على مهر كبير، حيث أهداها زوجها "يختاً" تجاوزت قيمته مليوناً ونصف المليون دولار إلى جانب شبكة ثمينة من الألماس، لكن انتهت الزيجة بالانفصال وتوفي بعدها منصور الجمال إثر إصابته بفيروس كورونا، ونعته  ليلى علوي بكلمات مؤثرة.


بدور البراهيم

لعل إحدى المشهورات العربيات اللاتي تزوجن من أثرياء عرب، هي الفاشينيستا بدور البراهيم، التي نشرت صورة عقد قرانها قبل أشهر، لتظهر قيمة مليون ريال سعودي مدونة بخانة المهر.


أمل حجازي

تزوجت الفنانة اللبنانية أمل حجازي من رجل الأعمال محمد البسام، الذي أهداها شقة في لندن، ومحل مجوهرات كاملاً، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مئات الآلاف (قيل ملايين) الدولارات!

صفاء أبو السعود

تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من الشيخ صالح كامل في أوج نجاحها الفني، وظلت زيجتهما طي الكتمان، حتى اضطرت لإعلانها بعدما تمت سرقة مجموعة من المجوهرات منها بقيمة 25 مليون جنيه، هذا الرقم كان فقط قيمة بعض المجوهرات التي تمتلكها صفاء أبو السعود. أما مهرها من زوجها وقيمة ممتلكاتها بالكامل، فتجاوزت ملايين الدولارات بالطبع.


 جيهان نصر
إحدى جميلات فترة التسعينيات، الفنانة جيهان نصر، التي تزوجت من الشاعر السعودي سعود الشربتلي، وانسحبت بهدوء من الوسط الفني، وأثمرت زيجتهما 3 بنات وولداً. أما مهرها فكان أسطورياً بمعنى الكلمة إذ رصدت الصحف قيمة هدايا جيهان نصر من زوجها بنحو 14 مليون دولار، بالإضافة إلى مهر ومؤخر صداق بلغا مليونَين ونصف المليون دولار، وقصرين خاصين بها، أحدهما في لندن، والآخر في كندا.


غادة عبد الرازق 

ارتبطت الفنانة غادة عبدالرازق بوالد ابنتها الوحيدة "روتانا"، رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، الذي حصلت منه على هدايا باهظة، لكن لم تكشف عن قيمة مهرها الخاص.
المصدر: زهرة
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