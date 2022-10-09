الملل يفترس زواجك.. وإليكِ العلامات

Advertisement

بعد انتهاء شهر العسل، وعودتكِ أنتِ وزوجك للعمل، تخضع حياتكما الزوجية للروتين، وعلى قدر أهمية الروتين في خلق استقرار للأسرة، إلا أن المبالغة في تطبيق الروتين لسنوات، يمكن أن يسمح للملل بالتسلل إلى الزواج، ومع الوقت يفترس الملل الحياة الزوجية بالكامل، مما يهدد استقرار ونجاح العلاقة.وحتى تكافحي شبح الملل، يجب أن تعرفي أولاً أنه مسيطر على زواجك، وهو ما يمكنكِ التعرف عليه من خلال التحقق من علامات الملل في حياتك الزوجية، والتي يمكنكِ معرفتها من خلال السطور القادمة.1- إذا كانت أحاديثك مع زوجك ثابتة وتقتصر على الأساسياتهناك أمور أساسية في اليوم يسأل عنها الزوجين، مثل حال العمل، أصناف الغداء، أحوال الأطفال، هذه الأحاديث ضرورية ولكنها روتينية، فإذا اقتصر عليها التواصل بين الزوجين، فإن ذلك يعني أن الملل يسيطر على العلاقة بين الزوجين.خصصي وقت يومي للحديث مع زوجك في أمور ممتعة وغير تقليدية، مثل الحديث عن هوايتكما، أو المخططات المستقبلية، أو المغامرات التي تريدون خوضها، أو تفضيلات كل منكما.2- إذا كانت العلاقة الحميمة ثابتة وغير متجددةاختيارات التغيير في العلاقة الحميمة كثيرة جداً، لذا فإن ثبات العلاقة الحميمة، وعدم محاولة تجديدها من قبل الزوجين، يعني أن الملل يسيطر على الزواج.ابحثي دائماً عن طرق لتجديد العلاقة الحميمة وتحسينها، ولا تتوقفي عن التواصل مع زوجك بشأنها لمعرفة احتياجات ورغبات وتفضيلات كل منكما.3- عدم وجود خلافاتالخلافات بين الزوجين تحمل بعض الطاقة السلبية، إلا أنها تعني وجود أمل في العلاقة، حيث يرغب كلا الطرفين في حل المشاكل ومناقشة الخلافات والتوصل إلى حل وسط، لذا فإن اختفاء الخلافات بين الزوجين، يعني شعورهما بالملل واليأس من العلاقة، وأنه لا مجال للعثور على أرض مشتركة.4- الروتين الثابت للعطلاتالعطلات والإجازات خُلقت للتغيير وتجديد الطاقة، لذا فإن الثبات على أماكن وأنشطة بعينها كل عطلة، هو أمر ممل جداً، ويسمح للملل بالسيطرة على الحياة الزوجية.ابحثي دائماً عن أماكن وأنشطة جديدة للعطلات حتى تشعران بالحماس والإثارة.5- الاعتماديةمن الطبيعي أن يعتمد الزوجان على بعضهما، ويتعاونان معاً في معظم أمور حياتهما، ولكن اعتمادية أحد الطرفين، بمعنى المبالغة في طلب المساعدة، أو محاولة دفع الطرف الآخر للقيام بجميع المهام، يعني أن هناك من يشعر بالملل من العلاقة لدرجة أنه لا يرغب في بذل أي مجهود فيها.