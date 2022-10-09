للحامل.. 7 نصائح لتهيئة جسمك من أجل ولادة أسهل

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يحدث الحمل تغييرات كبيرة في جسدك، والولادة أيضاً بحاجة إلى تهيئة جسدك لها حتى تكون سهلة، وحتى تستعيدي لياقتك بسرعة بعدها. ويمكنكِ تهيئة جسمك للولادة عبر إتباع النصائح التالية.1- استشيري طبيبك بشأن التمارين الرياضية المسموح بهاكل حمل حالة خاصة، وطبيبك المتابع لحالة حملك هو من يستطيع تحديد التمارين الرياضية المسموح لكِ بممارستها، لذا قبل الاشتراك في أي رياضة أو ممارسة أي تمارين مهما بدت بسيطة، عليكِ استشارة طبيبك أولاً لتعرفي ما هو المسموح والمناسب لحالة حملك.2- مارسي اليوغا والتأملرياضة اليوغا وممارسة التأمل يساعدانك في التخلص من التوتر المصاحب للحمل، خاصة مع اقتراب الولادة، كما أن اليوغا تعمل على تقوية عضلات جسمك بشكل عام، وعضلات الحوض بشكل خاص، وتنظم عملية التنفس، مما يساهم في تسهيل عملية الولادة.3- مارسي السباحةإذا سمح لكِ طبيبك بممارسة السباحة، فالسباحة هي اختيار مثالي لتهيئة جسمك للولادة، فعلاوة على تخليصك من التوتر، تعمل السباحة على تحريك عضلات جسمك وجعلها أكثر مرونة، مما يقلل من آلام الولادة، ويمتعك باللياقة.4- مارسي المشيالمشي رياضة سهلة وغير مكلفة، ومع ذلك فالمشي لمدة نصف ساعة يومياً له تأثير السهر على تسهيل الولادة الطبيعية. احرصي على ارتداء حذاء رياضي مريح، وملابس فضفاضة تضمن تهوئة جسدك أثناء المشي، ومارسي المشي يومياً لمدة نصف ساعة، سواء بمفردك أو مع شريك حياتك أو صديقتك المقربة.5- مارسي تمارين التمددتمارين التمدد مهمة جداً للحامل، حيث تساهم في تقوية العضلات وزيادة مرونتها، مما يسهل عملية الولادة. المهم أن يسمح لكِ بها طبيبك المتابع لحالة حملك.6- استعيني بمدرب خبيرمع استشارة طبيب النساء المتابع لحالتك، يمكنكِ الاستعانة بمدرب رياضي خبير، ليدلك على التمارين الأفضل للحمل، والتي تساعد على تسهيل الولادة، ويشرح لكِ التمارين الآمنة، الخالية من أي حركات قد تشكّل خطراً على حملك.7- مارسي الرياضة قدر المستطاعلا تجهدي نفسك، ولكن طالما أنكِ لا تشعرين بآلام أو إجهاد، مارسي التمارين الرياضية المسموح بها في أي وقت يُتاح لكِ، فممارسة الرياضة بانتظام يساهم في تهيئة جسمك للولادة بشكل أفضل.