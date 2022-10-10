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المرأة

أنغام: أصف نفسي بسعيدة الحظ

Lebanon 24
10-10-2022 | 02:00
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اختتم الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب بأمسية شعرية على مسرح الراحل أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي، ويصاحبها حفل غنائي جمع ٤ فنانين، ومن بينهم الفنانة المصرية أنغام، لتقدم باقة من أجمل أغانيها، من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وأغنياتها الخليجية المفضلة لدى الجمهور.
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بقيادة المايسترو هاني فرحات افتتحت أنغام وصلتها الغنائية بأغنيتها "آخر لقا"، وتابعت الغناء بـ"اسمك حبيبي" من كلمات الأمير الشاعر سعود بن عبد الله بن محمد آل سعود، وتابعت الغناء من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، لتتألق بأغنية "طاولة"، ومن ثَم رحبت بجمهورها، وأكدت أنها لا تحبذ تحضير كلمتها على المسرح من قبل، ولكن من كثرة الرهبة والإحساس بالمسؤولية حاولت أن تحضّر كلمتها لتستطيع التعبير عن سعادتها وامتنانها وفخرها بأن تغني من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

وأضافت: "أصف نفسي بسعيدة الحظ، وفخورة وممتنة أنني غنيت في يوم من الأيام للشاعر الذي كنت أحلم بقصيدة واحدة منه، والآن غنيت له 9 أغانٍ، فلا شك في أن حظي كبير، وأتمنى له دوام الإبداع"، ومن ثَم تابعت الغناء بأغنيتها التي حققت أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة على اليوتيوب "ألف آسف"، وتابعت بأغنية "ثلاث حروف" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومن ثَم تابعت الغناء بأغنيتها "أناني"، التي حققت قرابة الـ 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، وتابعت بأغنية "مزح"، من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وختمت الحفل بأغنيتها "تسلم يدينه"، التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب.



المصدر: سيدتي
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