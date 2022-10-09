مُتابعة تُهدد نادين نسيب نجيم بفضح حقائق عن حياتها الخاصة.. وهكذا ردت الأخيرة عليها (صورة)

ردّت الممثلة نادين نسيب نجيم على متابعة استغلت الخلاف بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور، ودافعت عن الأخيرة بطريقة اعتبرها البعض غير مفهومة، ضد نجيم.

ووجهت المتابعة وتدعى "ناهد شمس الدين"، رسالة إلى نادين، قالت من خلال تغريدتها، بطريقة غير مباشرة إنها تمتلك إدانات بحقها بشأن حياتها الخاصة، وكتبت: "سيرين محترمة أكيد ما بتصيري، عالقليلة محترمة زوجها ومحافظة على بيتها".

وحذرت المتابعة نادين من الأشخاص الذين ترافقهم سراً في مدرسة أولادها، وكتبت: "انتبهي مين بتشوفي بالمدرسة لإنه من لسان للسان تاني بتوصل الأخبار والصور".

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نادين نجيم ترد

وردت نادين على تغريدة، ناهد شمس الدين بتعليق عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "لم يمنعني رد الاساءة… الاّ حسن التربية".

وتفاعلت نادين بشكل واسع مع التغريدات التي دافعت عن انتهاك حياتها الشخصية على العلن، وأعادت نشر تغريدة جاء فيها: "كلام عظيم ، الله يرحم ابوك ويخليلك امك الخلوقة فعلاً احسنو تربيتك رغم كل هالتعليقات اللي مالها اي داعي ضليتي تعاملي الناس بأخلاقك الطيبة.. كُل الحُب".

(فوشيا)