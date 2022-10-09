Advertisement

المرأة

مُتابعة تُهدد نادين نسيب نجيم بفضح حقائق عن حياتها الخاصة.. وهكذا ردت الأخيرة عليها (صورة)

Lebanon 24
09-10-2022 | 23:49
A-
A+
Doc-P-998753-638009817281298572.jpg
Doc-P-998753-638009817281298572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّت الممثلة نادين نسيب نجيم على متابعة استغلت الخلاف بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور، ودافعت عن الأخيرة بطريقة اعتبرها البعض غير مفهومة، ضد نجيم.

 

ووجهت المتابعة وتدعى "ناهد شمس الدين"، رسالة إلى نادين، قالت من خلال تغريدتها، بطريقة غير مباشرة إنها تمتلك إدانات بحقها بشأن حياتها الخاصة، وكتبت: "سيرين محترمة أكيد ما بتصيري، عالقليلة محترمة زوجها ومحافظة على بيتها".

 

وحذرت المتابعة نادين من الأشخاص الذين ترافقهم سراً في مدرسة أولادها، وكتبت: "انتبهي مين بتشوفي بالمدرسة لإنه من لسان للسان تاني بتوصل الأخبار والصور".

 
Advertisement
 

نادين نجيم ترد

وردت نادين على تغريدة، ناهد شمس الدين بتعليق عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "لم يمنعني رد الاساءة… الاّ حسن التربية".

 

 
 
 

وتفاعلت نادين بشكل واسع مع التغريدات التي دافعت عن انتهاك حياتها الشخصية على العلن، وأعادت نشر تغريدة جاء فيها: "كلام عظيم ، الله يرحم ابوك ويخليلك امك الخلوقة فعلاً احسنو تربيتك رغم كل هالتعليقات اللي مالها اي داعي ضليتي تعاملي الناس بأخلاقك الطيبة.. كُل الحُب".

(فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-10-10
04:27 | 2022-10-10
03:30 | 2022-10-10
02:00 | 2022-10-10
23:00 | 2022-10-09
16:00 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website