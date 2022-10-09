ماذا تعرفين عن حمية نقص السعرات الحرارية؟

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هناك خطة أكل واحدة شائعة على مر العصور بهدف خسارة الوزن، هي اعتماد نظام غذائي قليل السعرات الحرارية.إذ يحتاج جسمكِ إلى كمية معينة من السعرات الحرارية ليعمل بشكل طبيعي، لكن عندما تتناولين المزيد من السعرات الحرارية، يتم تخزين الكمية الزائدة في جسمك على شكل دهون، وفي حال تخلصتِ من تلك السعرات الحرارية الزائدة، يمكنكِ نظرياً إنقاص الوزن.وهنا، تأتي حمية نقص السعرات الحرارية، لكن كيف يعمل هذا النظام الغذائي، وفي ما يلي تفاصيلها.المفهوم الكامن وراء نظام نقص السعرات الحرارية بسيط للغاية، فهو يعني أن تأكلي سعرات حرارية أقل مما تحرقين في اليوم الواحد، سواء من حيث إنفاقنا الطبيعي (أي معدل الأيض الطبيعي)، أو من خلال أي تمرين أو نشاط بدني نقومين به.لذلك، إذا كنتِ تأكلين عادة 2200 سعرة حرارية في اليوم، فيجب أن تسعي لخفض ذلك إلى 2000 سعرة حرارية حتى تتمكني من إنقاص الوزن.إذ عندما نستهلك سعرات حرارية أقل مما نحرقه، يجب أن يحصل جسمنا على الطاقة من مكان ما لمواصلة عمله الطبيعي، وهذه الطاقة الإضافية للحفاظ على وظائف الجسم تأتي من الطاقة المخزنة داخل أجسامنا، وعادةً يحرق جسمك الدهون أولاً، يليها الغليكوجين، وعندما يتم حرق تلك الدهون، ينتهي بك الأمر إلى فقدان الوزن.يمكنك أن تأكلي أي شيء طالما أنكِ تأكلين أقل سعرات، إلا أنه من المحتمل أن تحققي أكبر قدر من النجاح إذا ركزتِ على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، لذا تأكدي من حصولك على الكثير من الفيتامينات والمعادن، إلى جانب البروتين الكافي، والدهون الصحية، والألياف. لكن دون أن تنسي الاهتمام بإدارة نسبة السكر في الدم، من خلال الحصول على توازن جيد من البروتين والدهون والكربوهيدرات في كل وجبة، ووجبة خفيفة، إذ إن ذلك سيساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يساعدك على تجاوز حوادث السكر في الدم، التي ستجعلكِ تشعرين بالجوع والغرابة.