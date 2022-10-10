إلهام شاهين تكشف سرّ مشاجرتها مع يسرا!

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كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال الـ"ماستر كلاس"، الذي أُقيم تكريماً للفنان محمود حميدة على هامش فعاليات "مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط"، عن مواقف طريفة جمعتها مع الفنانين يسرا ومحمود حميدة في فيلم "دانتيلا" بسبب مشاهد الكوميديا التي قدّموها معاً.وقالت: "مشهد خناقتي مع يسرا من أجل محمود حميدة أُعيد تصويره أكثر من 18 مرة بسبب الضحك بيننا، وألغت المخرجة إيناس الدغيدي التصوير في ذلك اليوم وأعادت التصوير في اليوم التالي".يُذكر أن "مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط" خصّص دورته الـ 38 لاسم الفنان الكبير محمود حميدة احتفاءً بمشواره الفني الطويل، كما كرّم عدداً من نجوم الفن، بينهم المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثي، والإذاعي إمام عمر.