نور الغندور تثير الجدل... هل ارتبطت جديّاً؟ (صور)

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أثارت الفنانة نور الغندور حيرة الجمهور حول ارتباطها الجدّي بعد نشرها صورة استعرضت من خلالها خاتمها الماسي الذي كان يزيّن إصبعها البنصر، وتحديداً في يدها اليسرى.وشاركت الغندور متابعيها عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" صورة بدت فيها وكأنها على متن طائرة واستعرضت يدها اليسرى المزينةً بخاتم مرصّع بالألماس يتوسطه حجر صُمّم على شكل زهرة بست بتلات، وعلَّقت عليها: "أستودعكم الله".ورغم أن نور لم تعلن عن خبر ارتباطها بشكل حاسم، إلا أن متابعيها رأوا أن الصورة تؤكد الأمر، إلا أنها تجاهلت التعليقات التي انهالت على الصورة ونشرت إعلاناً جديداً لأحد الفنادق على "إنستاغرام".