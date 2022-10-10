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المرأة

بدت أصغر بـ 20 سنة.. جويل مردينيان تكشف عن عملية تجميل أجرتها لوجهها وفيديو يوثق رحلة العلاج

Lebanon 24
10-10-2022 | 04:27
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كشفت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان أنها أجرت عملية تجميل في وجهها HOLLYWOOD LIFT وتحدثت عنها خلال برنامجها الواقعي على شاهد "جويل بلا فلتر"، الا انها عادت لتشارك رحلتها عبر فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام" وثقت فيه التطورات وعبّرت عن سعادتها بالنتيجة التي وصلت إليها اليوم.

 

وقالت معلّقة على الفيديو: "يسألني الكثير منكم عن الجراحة ووعدت بأنني سأكشف كل شيء. وحان الوقت الآن لعرض تسجيلاتي اليومية من موبايلي! اليوم الأول ، اليوم الثالث بعد الجراحة، اليوم السادس ، اليوم السابع ، اليوم العاشر ، إلخ .... أثق بأطبائي والجراحين فيclinicajoelleofficial".

 

كما أشارت بأن "معظم النجمات في هوليوود قاموا بهذه الجراحة بما فيهم كيم كارداشيان ، كلوي، و كورتني ، أنجلينا جولي والعديد من الممثلين ولكن للأسف لم يفكر أي منهم بمشاركة التفاصيل وأسرار جمالهم مع محبيهم."

 

وتابعت جويل: "أحب أن أكون منفتحة لأنني أحب أن تستفيد النساء الأخريات أيضًا! فكرت في العملية قبل 4 سنوات ولم أتمكن من إزالة الفكرة من ذهني ، أخيرًا بعد عامين قمت بها! كان شفائي سريعًا على الرغم من أن الجراحة استغرقت 10 ساعات. عانيت من تورم في أول 4 أيام ثم رأيت النتائج وكنت سعيدة ومرتاحة، وتعافيت بسرعة وصغرت 20 سنة".

 

واختتمت جويل برسالة لجمهورها بالقول: "إذا كنت تفكر في إجراء أي عملية جراحية ، اسأل الجراح العديد من الأسئلة ، اطلب أن ترى قبل وبعد، اسأل عن الندوب والشفاء والتعافي…".

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)

 

 
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