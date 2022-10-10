لماذا يعد استخدام الكريم الليلي أمراً ضرورياً؟

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تعمل بشرتنا بشكل مختلف أثناء النهار والليل، وبالتالي لها احتياجات مختلفة، وتهدف كريمات النهار الخاصة بنا عادةً إلى ترطيب البشرة وإشراقها وتوحيدها، في حين أن كريماتنا الليلية تكون أثقل قواماً وأكثر تلطيفاً للبشرة، وفي الليل تستعد بشرتنا للإصلاح والتجديد والاستعادة، لذا إن وجود كريم ليلي مُصمم بدقة لتسهيل العملية أمر منطقي بالتأكيد.لماذا تحتاج البشرة إلى كريم ليلي منفصل؟1 . المرطبات النهارية ليست ضروريةأحياناً لا تحتاج البشرة إلى مرطب في النهار، أو تحتاج في أيام معينة فقط، خاصة إذا كنتِ تنتجين الكثير من الدهون، عندما تطبقين الكريم الواقي من الشمس، فلا حاجة إلى المرطب في هذه الحالة.أما في الليل، فتكون بشرتكِ عارية دون استخدام أي منتجات عليها، لذلك تحتاج إلى كريم يناسب بشرتكِ الليلية للحصول على جرعة إضافية من الترطيب والتجديد.2. التعامل مع الرطوبة في الليلفي الليل، يمكن لبشرتنا تحمل المزيد من الترطيب، لأنها خالية من تلك الطبقة الثقيلة الواقية من الشمس، كما أن الليل هو الوقت المثالي لإضافة رطوبة شديدة لبشرتكِ، لأنها تعالج نفسها في الليل، لذلك إن وجود طبقة سميكة من الكريم على الجلد هو الأفضل في الليل.3. الجلد خالٍ من الأوساخ في الليلالليل هو أفضل وقت لنظام العناية بالبشرة، فليست لديكِ مجموعة من الطبقات من المكياج أو منتجات العناية بالبشرة النهارية، كذلك لا يوجد غبار أو أوساخ بعد التنظيف الليلي، لذا إن الليل هو الوقت المثالي للترطيب، وأيضاً لجني أي خصائص مضادة للشيخوخة في الكريم الخاص بك.4. يستعيد الجلد نفسهالليل هو الوقت الذي يتعافى فيه جسمكِ، ويتجدد، ويستعيد نفسه، لذلك قد ترغبين في استخدام العناصر النشطة المصممة للشفاء والتعافي، وهذا هو الوقت الذي تتغلغل فيه المكونات أكثر بالبشرة وتعمل بشكل أفضل، لذلك هذا هو السبب في أنك تريدين كريماً ليلياً منفصلاً.