4 نجمات عربيات راجعن طبيباً نفسياً.. وهذا ما قالته اليسا عن تجربتها

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لم يكن اعتراف الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مؤخراً، بمعاناتها الاكتئاب واصطحابها طبيبها النفسي معها في إحدى الحفلات مفاجأةً يعيشها الجمهور لأول مرة، لأن شيرين ليست الوحيدة من النجوم والمشاهير العالميين والعرب الذين سبق لهم أن أقروا بمراجعة أطباء نفسيين لمعاناتهم خلال مرحلة معينة في حياتهم.وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، نستذكر عدداً من المشاهير العرب، الذين باحوا لجماهيرهم ومحبيهم بأنهم اضطروا للاستعانة بطبيب نفسي، وزاروا عيادته خلال حياتهم، ومن أبرز هؤلاء:أصالة نصريسبق أن أقرت المطربة السورية، أصالة نصري، بأنها راجعت أكثر من طبيب نفسي، حتى إنها تلقت دورات علاج لمدة تقارب الـ8 شهور، واصفة هذا الأمر بأنه أسوأ ما مرت به في حياتها، إذ إنها تناولت جرعة إضافية في أحد الأيام، ما أفقدها قدرتها على المشي في ذلك الوقت. وبحسب ما صرحت به أصالة، في لقاء سابق، أن تاريخ 1-5-2020 كان اليوم الأخير في تناولها الدواء، وأنها توقفت عن ذلك من دون استشارة طبيبها، ما أدى لتردي حالتها بشكل كبير. ووصفت أصالة حالتها بأنها كانت تعيش حياة "شيزوفرينيا"، وعدا الدواء فقد تلقت العلاج من خلال الكلام والحكم. وقد اعتبر متابعو الفنانة أصالة، في ذلك الوقت، أن انفصالها عن زوجها السابق طارق العريان هو ما أدخلها في هذه الحالة.يسراراجعت الممثلة المصرية يسرا طبيباً نفسياً، بعدما ما فقدت اثنتين من خالاتها، وقد وصفت يسرا حالتها في ذلك الوقت بأنها كانت تتخيل دائماً كيف ستكون حال محبيها بعد رحيلها.وأقرت يسرا بزيارتها طبيبة نفسية في الولايات المتحدة عام 1982، وأنها ظلت تبكي طيلة جلوسها معها لتفاجأ بعد انتهاء مقابلاتها مع الطبيبة، بأنها بقيت معها لمدة أربع ساعات وهي تبكي فيما كانت تظن أنها لم تكمل الساعة الواحدة. وخلال اعترافها السابق، بينت يسرا أن الطبيبة أخبرتها بأنها من أقوى الشخصيات التي شاهدتها، على الرغم من اعترافها لها بأنها تبكي دائماً، وأكدت يسرا أنها لم تزر طبيباً نفسياً بعد ذلك.إليسااعترفت الفنانة إليسا، خلال عام 2021، بأنها تزور الطبيب النفسي منذ ما يقارب خمسة عشرة عاماً. وبينت إليسا أن الطبيب ساعدها على تخطي الكثير من المشاكل والصعوبات، التي تعرضت لها في حياتها.وأضافت أن الصحة النفسية لعبت دوراً مهماً وأساسياً في حياتها، مشيرة إلى أهمية اعتبار زيارة الطبيب النفسي أمراً جدياً ومهماً، لأن له دوراً في تغيير مسار الأشخاص، وهو ما حدث لها في تجربتها، رافضة أن يتم ربط الطبيب النفسي بمعاناة الإنسان مشاكل عقلية.هند صبريأقرت الفنانة التونسية هند صبري، في مقابلة سابقة، بأنها أصيبت بمرض نفسي وهي في السابعة عشرة من عمرها، بسبب انفصال والديها، الذي أثر فيها كثيراً، واستدعى خضوعها للعلاج النفسي.وفي تصريحات صحافية لاحقة، أكدت هند صبري أنها تحب زيارة عيادة الطبيب النفسي بشكل مستمر.