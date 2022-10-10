بعد اعلان اصابتها بالسرطان..هكذا كانت دينا حايك في بداية مسيرتها وتغيير كبير في شكلها (صور)

تتلقى النجمة دينا حايك العلاج اللازم بعد اكتشاف اصابتها قبل اشهر بسرطان الثدي، وشكل خبر اصابتها بالمرض الخبيث صدمة لدى الجمهور، وخصوصا انها اكتشفته عن طريق الصدفة.

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ودينا من بين الفنانات القلائل اللواتي لا يظهرن بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في الفترة الاخيرة بعد تعرضها لأكثر من وعكة صحية. وبعد خبر اصابتها بحث الجمهور في ارشيفها الفني، وكانت قد اشتهرت بصوتها القوي، وانطلاقتها الفعلية كانت مع اغنية "سحر الغرام"، والتي حققت انتشاراً جماهيراً.

واللافت أنّ شكل دينا كان مختلفاً تماما عما تظهر عليه اليوم، حيث ظهرت بملامح ناعمة خجولة في بدايتها.

وبعد الشهرة خضعت لعدد من عمليات التجميل مثل نحت الذقن وتجميل الانف وتكبير الشفاه.

غير انّها في الفترة الاخيرة وعلى الرغم من عمليات التجميل الا انّها بدأت تظهر في شكل مختلف، وربما يرجع السبب في ذلك لشكل الماكياج الذي تتبعه والاسلوب الجمالي.