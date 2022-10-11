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المرأة

بعد أصالة.. نوال الكويتية بملامح مختلفة تماماً والجمهور: "شوي شوي علينا" (صورة)

Lebanon 24
11-10-2022 | 08:00
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صدمت الفنانة نوال الكويتية الجمهور بأحدث ظهور لها، بسبب تغير ملامح وجهها بعد الخضوع لعدد من الإجراءات التجميلية لتبدو في العشرينات من عمرها.
 
 
وظهرت نوال الكويتية مع الدكتور خالد الزهراني بتغيرات واضحة في وجهها، حيث أصبح وجهها وملامحها أنعم وخسرت الكثير من الوزن وباتت بشرتها مشدودة أكثر وبرز دقنها.
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ونشر الدكتور خالد الزهراني الصورة التي جمعته بـ نوال الكويتية عبر إنستغرام معلقاً: "مع قيثارة الخليج الفنانة نوال تشرفت بزيارتك".
 
 




وانهالت التعليقات من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين الانتقاد للخضوع للتجميل وما بين الإشادة بمظهر نوال الكويتية الأكثر شباباً رغم كونها في الخمسين من عمرها.
 
 
وشبه البعض نوال الكويتية بالفنانة السورية أصالة نصري، والتي خضعت للتجميل مؤخراً بعملية غيرت ملامحها بالكامل، حيث جاءت التعليقات: "أصالة ونوال راحو لنفس الدكتور وصغرهم ٢٠ سنه ما شاء الله"، " شوي شوي علينا باقي ما طلعنا من صدمة أصالة".
وانتقد البعض تغير ملامح نوال الكويتية حيث اعتبروا أنهم اعتادوا عليها بملامحها القديمة والتي كانت أجمل بها.
 
وكانت نوال الكويتية فقدت الكثير من الوزن خلال العاميين الماضيين وظهرت بمظهر نحيف ورشيق خطف إعجاب الجماهير وفشل البعض في التعرف عليها ورغم ذلك أكدوا أن شكلها أفضل كثيراً الآن وبدت أصغر من عمرها.
 
يذكر أن نوال الكويتية غابت منذ فترة عن عدد من حفلاتها الغنائية قبل أن تظهر بملامح متغيرة، إلا أنها كشفت في أحد اللقاءات أن سبب اختفائها خلال الأشهر الأخيرة يعود لتعرضها لوعكة صحية ألزمتها السرير.
المصدر: فوشيا
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