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المرأة

بطلة "Game Of Thrones" تحتفل بزفافها.. هكذا أطلّت (صور)

Lebanon 24
11-10-2022 | 23:54
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احتفلت الممثلة البريطانية لينا هيدي، التي اشتهرت بدور "سيرسي لانيستر" في المسلسل الشهير "Game Of Thrones" بحفل زفافها إلى نجم مسلسل "Ozark" مارك مينشاكا. 

وأقيم حفل زفاف لينا ومارك في إيطاليا يوم 6 تشرين الأول وسط حضور عدد من نجوم، وأبطال الملحمة الشهيرة. 
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وجاءت إطلالة النجمة البالغة من العمر 49 عاماً بسيطة للغاية، إذ ارتدت فستاناً من الحرير الأبيض، وزينت شعرها بتاج من الزهور البيضاء والوردية، وتركته منسدلاً على كتفيها. 
بينما ارتدى مارك، البالغ من العمر 47 عاماً، بدلة زرقاء مكونة من ثلاث قطع، مع قميص أبيض ناصع، وربطة عنق وردية لتتناسب مع زهور لينا. 
 


وكان أبرز الحضور بيتر دينكلاج الذي لعب "دور تيريون لانيستر"، وكونليث هيل الذي لعب دور "فاريس"، وصوفي تيرنر التي لعبت دور ملكة الشمال. 

المصدر: زهرة
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