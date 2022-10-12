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المرأة
نادين نسيب نجيم تشوّق الجمهور.. "وجع قلب عالي جداً" (صور)
Lebanon 24
12-10-2022
|
02:00
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أعادت النجمة نادين نسيب نجيم نشر تغريدةٍ، تقول فيها صاحبتها إن الحماس يملؤها لرؤية العمل الجديد الذي يجمع نجيم بالنجم السوري قصي خولي، متمنيةً أن يكون بقوة "2020".
وعلّقت نجيم بالقول: "وجع قلب عالي جداً".
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وقبل هذه التغريدة، كانت نادين قد شوقت الجمهور لعودتها من خلال صورةٍ شاركتها عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تأخذ ولدَيها: "هافين، وجيوفاني" في حضنها وتمسك بيدها النص في الوقت نفسه، في حين كُتب عليه اسم "أخيراً"، وعلقت: "أحلى شي.. قراءة نص وولادي بحضني. شكراً يا رب على ها النعمة".
ورغم إعلان نادين نجيم عن اسم العمل الدرامي، فإن بعض التقارير تشير إلى أن الاسم غير مؤكد، ومن المتوقع تغييره إلى اسمٍ آخر، إذ لم يستقر صناع العمل على اسمٍ محددٍ له، وهو من كتابة بلال الشحادات، وإخراج أسامة الناصر.
وكانت نادين قد أعربت، في وقتٍ سابقٍ، عن سعادتها بالتعاون الثالث مع قصي خولي، مؤكدةً أنها سعيدة جداً بمشاركتها قصي، الصديق والأخ والزميل الذي تفتخر به، مشيرةً إلى أن المسلسل سيحمل روحاً جديدة وثنائية مميزة، رغم أنها ليست جديدة، لافتةً إلى أن فكرة العمل غريبة وجديدة، و"بتوجّع للعضم".
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