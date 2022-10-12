سر جديد عن قضية تبرّع إلهام شاهين بأعضائها.. إليكم ما قالته!

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كُرّمت الفنانة إلهام شاهين في الصالون الثقافي الذي أقامه المهندس عوف همام رئيس "مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لسينما دول البحر المتوسط"، حيث كشف تفاصيل تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، وكيف وقفت ضد رغبة أسرتها في العدول عن قرارها.وقالت إلهام: "أسرتي رفضت تبرعي بأعضائي السليمة بعد وفاتي وقالولي لحظة موتك هاتكون صعبة صعبة جداً هنستنى يفصصوكي والبواقي ناخدها ندفنها".وأضافت: "علشان كده جمعت أخواتي وبلغتهم بوصيتي واجبة التنفيذ أنا عملت كده لأن بابا كان محتاج تغيير كبد ومات قبل ما يلحق وماما خافت أني اتبرعله بجزء مني واتوفى وعمره 64 سنة... سألت الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي وقالولي ده صدقة جارية على روحك وعلشان كده وثقت تبرعي صوت وصورة وفي الشهر العقاري".وكانت إلهام شاهين قد أكدت في أكثر من لقاء تلفزيوني أنها وثّقت توكيلاً من أجل التبرع بالأعضاء ليعلم الجميع أن ذلك إقرار منها أمام العالم، موضحةً: "اللي عنده استعداد لما يشوف الفيديو ده هيتشجع".وأشادت بتصريح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بأنه تتم دراسة موضوع التبرع بالأعضاء بالكتابة كخانة في الرقم القومي.