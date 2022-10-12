أصالة لجمهورها: "ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟"

سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو ( دخيلك شو عامله؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها 😭؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟🧐
— Assala (@AssalaOfficial) October 10, 2022
سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو ( دخيلك شو عامله؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها 😭؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟🧐