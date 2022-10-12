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المرأة

أصالة لجمهورها: "ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟"

Lebanon 24
12-10-2022 | 05:00
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ردت ‏الفنانة السورية أصالة على الضجة التي أثيرت حول إجرائها عمليات تجميل ما أدى إلى تغير ملامحها.‏

وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر": "سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو ‏عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول".‏
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وتابعت: "فابتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني ما في شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ‏‏(دخيلكم ماتسألوني)".‏

وسألت في تغريدتها الجمهور: "شو ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها ؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا ‏أوڤر؟".‏
 


وكانت أصالة، قد أثارت الجدل بين متابعيها حول إجرائها عمليات تجميل مؤخراً بعد ظهورها بملامح مختلفة ‏في أحدث جلسة تصوير خضعت لها. حيث نشرت مجموعة مختلفة من الصور على حسابها الخاص ‏بـ"إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستاناً مجسماً كشف عن فقدان بعض الوزن، كما ظهرت ‏بملامح متغيرة بعض الشيء ما دفع جمهورها للسؤال حول ما إذا كانت قد أجرت عمليات تجميل خلال الفترة ‏الأخيرة، وهو ما لم تعلق عليه سواء بالإيجاب أو النفي.‏

المصدر: لها
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