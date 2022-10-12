أصالة لجمهورها: "ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟"

ردت ‏الفنانة السورية أصالة على الضجة التي أثيرت حول إجرائها عمليات تجميل ما أدى إلى تغير ملامحها.‏وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر": "سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو ‏عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول".‏وتابعت: "فابتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني ما في شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ‏‏(دخيلكم ماتسألوني)".‏وسألت في تغريدتها الجمهور: "شو ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها ؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا ‏أوڤر؟".‏

سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو ( دخيلك شو عامله؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها 😭؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟🧐 — Assala (@AssalaOfficial) October 10, 2022

وكانت أصالة، قد أثارت الجدل بين متابعيها حول إجرائها عمليات تجميل مؤخراً بعد ظهورها بملامح مختلفة ‏في أحدث جلسة تصوير خضعت لها. حيث نشرت مجموعة مختلفة من الصور على حسابها الخاص ‏بـ"إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستاناً مجسماً كشف عن فقدان بعض الوزن، كما ظهرت ‏بملامح متغيرة بعض الشيء ما دفع جمهورها للسؤال حول ما إذا كانت قد أجرت عمليات تجميل خلال الفترة ‏الأخيرة، وهو ما لم تعلق عليه سواء بالإيجاب أو النفي.‏