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المرأة

نجاة نجمة شهيرة من السرطان في وجهها (صورة)

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:00
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أنها مذعورة صحياً، بسبب ضرورة خضوعها إلى عملية فورية لإزالة ورم من وجهها.

وقالت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، إنها لاحظت وجود ندوب صغيرة على وجهها منذ 7 أشهر، فذهبت إلى طبيب الأمراض الجلدية، والذي استأصل خزعتين من وجهها، ثم قرر اجراء العملية بعد نتيجة الفحوصات.
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وذكرت تقارير إعلامية أن الأورام في وجه كارداشيان كانت من الممكن أن تتحول إلى سرطان.
 


وفي سياق آخر، أعلنت كارداشيان أسباب مسامحتها خيانة حبيبها السابق لاعب كرة السلة تريستان طومسون مرات عدة.


المصدر: لها
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