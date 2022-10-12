نجاة نجمة شهيرة من السرطان في وجهها (صورة)

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان أنها مذعورة صحياً، بسبب ضرورة خضوعها إلى عملية فورية لإزالة ورم من وجهها.



وقالت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، إنها لاحظت وجود ندوب صغيرة على وجهها منذ 7 أشهر، فذهبت إلى طبيب الأمراض الجلدية، والذي استأصل خزعتين من وجهها، ثم قرر اجراء العملية بعد نتيجة الفحوصات.

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وذكرت تقارير إعلامية أن الأورام في وجه كارداشيان كانت من الممكن أن تتحول إلى سرطان. وذكرت تقارير إعلامية أن الأورام في وجه كارداشيان كانت من الممكن أن تتحول إلى سرطان.