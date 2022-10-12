6 نصائح ذهبية لسعادة طفلك كل يوم في المدرسة

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تسعى كل أم لسعادة طفلها، ووجود الطفل بعيداً عن أنظار الأم، على سبيل المثال فترة تواجده في المدرسة، يُشعر بعض الأمهات بصعوبة الحفاظ على سعادة أطفالهن طوال اليوم الدراسي، والحقيقة أن الأطفال أقوياء ويتمتعون بالمرونة، ويتمكنون من العثور على سعادتهم في أي مكان، فقط عبر بعض التشجيع من الأم.تابعي القراءة لتحصلي على 6 نصائح ذهبية تساعدك في الحفاظ على طفلك سعيداً في كل يوم دراسي.1- أعدي لطفلك وجبة إفطار شهية ومغذيةوجبة الإفطار الشهية المغذية هي أفضل بداية ليوم سعيد، فالطفل يشعر باهتمام والدته، كما يشعر أن كل شيء على ما يرام عندما يخرج من المنزل وهو يشعر بالشبع بعد تناول وجبة لذيذة وممتعة، تمده بالطاقة لوقت كافِ خلال بداية اليوم الدراسي، فلا يشعر بالإرهاق أو الجوع، وبالتالي يكون مرتاحاً حتى موعد وجبته المدرسية.2- ضعي في حقيبة طفلك شيئاً يسعدهأي شيء من أغراض طفلك التي يحبها، ومسموح بها في المدرسة، يمكنكِ وضعه داخل حقيبته، حتى يشعر طفلك بالسعادة عندما يفتح حقيبته، مما يجعله أكثر استعداداً للسعادة على مدار اليوم.3- ضعي رسالة حب لطفلك في صندوق الغداءاكتبي رسالة قصيرة لطفلك، تخبريه فيها بحبك له وفخرك به، أو افتقادك له، عندما يقرأ طفلك رسالتك، سوف يشعر أنكِ بجواره، وسوف تشعره كلماتك بالحب والاهتمام والسعادة.إذا كان طفلك صغيراً ولا يستطيع القراءة، اجعلي رسالتك مليئة بالرسومات الملونة التي تخبره بحبك له، مثل القلوب والفراشات والنجمات اللامعة.4- أرسلي قبلة حنونة مع طفلكاطبعي قبلة حنونة على كف طفلك، وأخبريه أنها موجودة على كفه طوال اليوم، عندما يشعر أنه ليس بخير، يمكنه وضع كفه على خده ليحصل على قبلة ماما التي تطمئنه وتشعره بالسعادة والراحة والدعم.5- اجعلي طفلك يردد كلمات التشجيعثبتي فقرة التشجيع ضمن روتين الصباح. قبل خروج طفلك من المنزل، اجعليه يقف أمام المرآة، ويردد أنه ذكي وشجاع ومحبوب وناجح وقوي. سوف تنعكس هذه العادة على نفسية طفلك وتكوين شخصيته بشكل مبهر.6- احتفلي مع طفلك بانتهاء اليوم الدراسي بنجاح وسعادةعندما ينجح طفلك في إنهاء اليوم الدراسي وهو سعيد، احتفلي معه بهذا الإنجاز. والاحتفال يمكن أن يكون بأبسط الأشياء، مثل إعداد الفوشار أو الآيس كريم في المنزل، أو اصطحابه في نزهة قصيرة.