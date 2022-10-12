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المرأة

إليك أسرار الحميات الغذائية لبعض المشاهير

Lebanon 24
12-10-2022 | 16:00
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لدى مشاهير هوليوود طرقهم العديدة في المحافظة على رشاقتهم وإنقاص وزنهم، كلما دعتهم الحاجة إلى ذلك، من شد بطونهم عبر ممارسة التمارين الرياضية، أو تقييد نظامهم الغذائي واتباع حمياتٍ لا تخطر على البال أحياناً كثيرة، ولا شيء يُثنيهم عن ذلك؛ لأنهم يريدون الظهور دائماً بأفضل صورةٍ وأكثرها رشاقة. 
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ميغان فوكس 
لا تتخلى الممثلة الشهيرة عن خل التفاح، كلما شعرت بأنها بحاجةٍ للتخلص من السموم والدهون الموجودة في جسمها. 

كلوي كارداشيان 
قالت نجمة برامج الواقع الأميركية، في أحد اللقاءات: "في شهر ونصف فقدت 11 رطلاً فقط من عدم تناول منتجات الألبان، دون القيام بأي شيء آخر مختلف، وقد أذهلني ذلك تمامًا". 

دانيال كريغ 
الممثل الشهير بشخصية "جيمس بوند"، قاطع الكربوهيدرات، وتناول الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، مثل: الأسماك والبيض والدجاج، للحصول على الوزن المناسب. 

 
كيندال جينر 
في أحد لقاءاتها، قالت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر إنها تبدأ يومها بشرب الشاي للتخلص من السموم، مشيرةً إلى أنها قد تشرب أحياناً أكثر من 12 كوباً. 

 
جنيفر أنيستون 
أكدت الممثلة الأميركية أنها تأخذ أوزانًا تزن ثمانية أرطال معها كلما أقامت في فندق، مشيرةً إلى أنه من الجيد دائمًا القيام بتمارين للذراع أثناء مشاهدة التلفزيون أو التحدث على الهاتف، كما أكدت أنها تحب التمدد قبل أن تخلد إلى النوم. 


كيم كارداشيان 
تشتهر نجمة برامج الواقع باتباع نظام "Atkins" الغذائي المنخفض الكربوهيدرات، عندما تريد إنقاص وزنها. 

أديل 
كشفت المغنية البريطانية أديل أنها قلصت السكر في طعامها إلى أدنى حد، وهو ما اعتبرته حمية خاصة بها، تهدف لعدم زيادة وزنها.

 
المصدر: زهرة
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