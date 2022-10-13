مادونا تعلن عن أمر صادم.. وملامحها الجديدة ترعب الجمهور (فيديو)

أثارت النجمة الأميركية مادونا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت في مقطع مصوّر حاملة سرواها الداخلي.

وقالت في المقطع المصوّر عبر حسابها في تطبيق "تيك توك" إنها سترمي السروال الداخلي في النفايات.

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وتابعت: "إذا لم أصب الهدف، فأنا مثلية"، الأمر الذي لم تستطع تحقيقه وسط تساؤلات الجمهور عن موقفها من ميولها الجنسية في سن الـ64.

وسبق لمادونا الزواج من الممثل شون بن في عام 1985، ثم انفصلا في عام 1989.

وتزوجت نجمة البوب الأميركية في عام 2000 من المخرج البريطاني جاي ريتشي، قبل أن ينفصلا بعد 8 سنوات.

ولمادونا 6 أطفال: ابنتها لورديس ماريا من كارلوس ليون، وابنها روكو من ريتشي، بالإضافة إلى 4 متبنين، وهم ديفيد باندا الذي تبنته في عام 2006، وميرسي جيمس تبنته في عام 2009، والتوأم إستيري وستيلا موالي، تبنتهما في عام 2017.

وعبّر الجمهور عن صدمته من إطلالة مادونا بسبب شكلها المختلف والغريب.

وظهرت مادونا بشفة منتفخة وشعر وردي متساقط يظهر فروة رأسها، وحواجب مبيضة وبدا هيكلها العظمي على شكل قلب بارزًا وكأنها قامت بعملية تجميل فاشلة.

وسارع مستخدمو مواقع التواصل إلى الإشارة إلى أن مادونا، لا تشبه نفسها تمامًا، حتى إن البعض وصف ملكة البوب بأنها "مرعبة".