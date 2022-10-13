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المرأة

اعلامية عربية تتعرض لمحاولة سرقة في فرنسا (صورة)

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:00
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تعرضت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم مقدمة برنامج" حبر سري" المذاع عبر فضائية  القاهرة والناس،  لمحاولة سرقة في فرنسا.
 
 
وأكدت أسما من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أنها في أثناء تواجدها في باريس تعرضت لمحاولة سرقة من فتاتين.
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وقالت أسما:"دي فرنسا اللي بيتكلموا عنها.. الحمد لله على نعمه مصر والأمن والأمان واحنا بنمشي في بلدنا مش بنشوف اللي بنشوفه..مصر بلد الأمن والأمان فعلا ودي مش أول محاولة سرقة  في فرنسا أو دول أوروبا.. ناس كتير اتعرضت لنفس الموقف".
 
 
وأضافت: "بنتين رومان حاولوا يحطوا أيديهم في شنطتي والحمد لله أخذنا بالنا، وفي سرقة كثير، وحرامية كثير في الشوارع ".
 
المصدر: فوشيا
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