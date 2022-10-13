صبية وجميلة.. مُجدداً والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون حديث الجمهور شاهدوا الشبه بينهما (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها على غلاف إحدى المجلات مع والدتها اسمهان وذلك للتوعية عن مرض سرطان الثدي.
وظهرت ياسمينا ووالدتها ببدلة باللون الزهري الغامق، وخطفت والدتها الأضواء بجمالها، وأكد المتابعون ان ياسمينا نسخة عنها.
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A post shared by Harper's Bazaar Arabia (@harpersbazaararabia)
A post shared by Harper's Bazaar Arabia (@harpersbazaararabia)
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A post shared by Yasmina Zaytoun || ياسمينا زيتون (@yasminazaytoun)
A post shared by Yasmina Zaytoun || ياسمينا زيتون (@yasminazaytoun)