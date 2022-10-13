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المرأة

صبية وجميلة.. مُجدداً والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون حديث الجمهور شاهدوا الشبه بينهما (صور)

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:52
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نشرت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها على غلاف إحدى المجلات مع والدتها اسمهان وذلك للتوعية عن مرض سرطان الثدي.

 

وظهرت ياسمينا ووالدتها ببدلة باللون الزهري الغامق، وخطفت والدتها الأضواء بجمالها، وأكد المتابعون ان ياسمينا نسخة عنها.

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A post shared by Harper's Bazaar Arabia (@harpersbazaararabia)

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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