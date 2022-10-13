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المرأة

أكثر صيحات المكياج رواجاً في 2023.. استعدي للاختلاف

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:00
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تختلف اتجاهات المكياج في كل موسم عن الآخر، لتظهر على الساحة صيحات جديدة، أو تعود بعض الإطلالات الأيقونية من العقود الماضية، وفي عام 2023 سنشهد تنوعاً ملحوظاً بين كافة الصيحات. إذا كنتِ تحبين التنوع والاختلاف عند اعتماد صيحات المكياج، فيمكنكِ متابعة هذا الدليل الشامل لكافة الصيحات التي من المتوقع أن تكون الأكثر رواجاً في المواسم المقبلة من عام 2023.
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أبرز صيحات مكياج 2023

1. الكحل الهندسي 
مكياج العيون الهندسي من أبرز اتجاهات الجمال لعام 2023، ومن المتوقع أن نشاهده كثيراً، فمظهر المكياج الحاد والهيكل هو تجديد جريء لمكياج العيون التقليدي، وبعض الأشكال تخلق مساحة من خلال تطبيق خافي العيوب على ظلال العيون المطبقة، بينما تستخدم أخريات بطانة سائلة ذات ألوان زاهية لتحديد تجعد الجفن. 

 


2. الكحل الأبيض 
لقد أصبح كحل العيون الأبيض النوع الأكثر رواجاً على منصات موقعَي التواصل الاجتماعي "إنستغرام، وتيك توك"، نظراً لسحره الشديد وإضافة لمسة مميزة على "اللوك" الجمالي، ما يجعله من أكثر الاتجاهات المعتمدة في مواسم 2023.


3. أحمر الشفاه الكوري 
الشفاه الملطخة بأحمر الشفاه هي صيحة مكياج رائعة وغريبة، أصبحت شائعة في كوريا الجنوبية، ثم وصلت إلى جميع أنحاء العالم، ويتضمن هذا المظهر وضع ألوان الكرز الأحمر أو المرجان أو الوردي الغامق على وسط الشفاه وطمسها للخارج، للحصول على تأثير ناعم ومتعدد الألوان. 


4. مكياج لامع 
إن المكياج اللامع عاد للظهور مرة أخرى، بعدما كان اختفى منذ عام 2010، فقد سيطر على إطلالات عارضات أسابيع الموضة لمجموعات الخريف والشتاء بكافة الألوان، ما يؤكد أن اللمعان طريقة ممتعة لإضافة لمسة إلى مظهر مكياجكِ اليومي. 

 


المصدر: زهرة
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