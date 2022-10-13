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المرأة
فنانة تتفوّق على هيفا وهبي ودنيا سمير غانم في إيرادات السينما
Lebanon 24
13-10-2022
|
14:00
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استطاعت الفنانة هند صبري أن تتصدر قائمة إيرادات دور السينما بفيلمها "فضل ونعمة"، والذي يشاركها البطولة فيه الفنان ماجد الكدواني، لتزيح بذلك الفنانة هيفاء وهبي، بطلة فيلم "أشباح أوروبا"، من على رأس القائمة، حيث يُعدّ الفيلمان أحدث الأفلام المعروضة في دور السينما حالياً، فيما تشتد المنافسة بينهما حول المركزين الأول والثاني في شباك التذاكر، بعد تمكّنهما من التفوق على دنيا سمير غانم بفيلمها "تسليم أهالي" الذي تصدّر القائمة لفترة طويلة.
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ويُشارك في بطولة فيلم "فضل ونعمة" بجانب ماجد الكدواني وهند صبري، كلٌ من: محمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة إلى ضيف الشرف محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.
أما "أشباح أوروبا" فهو من بطولة الفنانة هيفا وهبي، والتي كانت قد انتهت من تصويره منذ سنوات، ولكن تأجّل عرضه بسبب بعض المشكلات بينها وبين شركة الإنتاج، حتى استقرت الشركة على عرضه منذ حوالى شهر، وقد حقق نجاحاً كبيراً، ويشاركها في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.
المصدر: لها
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