عارضة عالمية من اصل عربي تظهر بالدانتيل الشفّاف احتفالاً بعيدها (صور)

احتفلت عارضة الأزياء الأميركية، فلسطينية الأصل، بيلا حديد بعيد ميلادها الـ26 في أحد مطاعم مدينة نيويورك، بحضور عائلتها وأصدقائها المقرّبين.



وحضرت بيلا إلى عيدها بفستان باللون الأسود، من قماش الدانتيل الشفّاف، وفوقه سترة جلديّة سوداء.

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