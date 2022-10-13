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المرأة
عارضة عالمية من اصل عربي تظهر بالدانتيل الشفّاف احتفالاً بعيدها (صور)
Lebanon 24
13-10-2022
|
08:00
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احتفلت عارضة الأزياء الأميركية، فلسطينية الأصل، بيلا حديد بعيد ميلادها الـ26 في أحد مطاعم مدينة نيويورك، بحضور عائلتها وأصدقائها المقرّبين.
وحضرت بيلا إلى عيدها بفستان باللون الأسود، من قماش الدانتيل الشفّاف، وفوقه سترة جلديّة سوداء.
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وحرصت جيجي حديد على أن تقدّم لشقيقتها بيلا قالب حلوى زيّنت أحد جوانبه صورة عَلَم فلسطين، بينما أطلق والدها رجل الأعمال محمد حديد لقب "أميرة الناصرة" عليها، علماً أن العائلة دائماً ما تعبّر عن تضامنها مع قضايا وطنها الأصلي.
المصدر: لها
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