منير سامي الخوري

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زوجته ديانا أغارد إيفانزابنه ألكسندر الخوري زوجته بيغي فان دان وايل وابنتيهما هيلين ولوسيشقيقه سمير سامي الخوري زوجته لوليتا دياب، ابنهما سامي زوجته صوفي أيوب وابنتهما لينشقيقه رفيق سامي الخوري زوجته عائدة بشير وابنهما رامي زوجته ديانا داغر وأبناؤهم رفيق وريان ورواد وابنتهما ريا الخوري غبريل، زوجة ناجي اسكندر غبريل ولداهما اسكندر ونوروعموم عائلات الخوري، أغارد إيفانز، فان دان وايل، دياب، بشير، داغر، غبريل، قطيني، قرداحي، بستاني، لطيف، شماس، صدّي.ينعون المرحوممنير سامي الخوريالمنتقل الى رحمته تعالى في 26 أيلول 2022 في بروكسلأقيم قداس لراحة نفسه يوم الاثنين 3 تشرين الأول في كنيسة سانت آن، محلة سانت أليانس في بروكسل.ويقام قداس لراحة نفسه غداً السبت 15 منه الساعة السادسة والنصف مساءً في بيروت في كنيسة سيدة العطايا في الأشرفية.تدعو عائلة الفقيد كل من عرفه وأحبّه لمشاركتها الصلاة لراحة نفسه.