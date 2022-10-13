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تعازي ووفيات
منير سامي الخوري
Lebanon 24
13-10-2022
|
22:24
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زوجته ديانا أغارد إيفانز
ابنه ألكسندر الخوري زوجته بيغي فان دان وايل وابنتيهما هيلين ولوسي
شقيقه سمير سامي الخوري زوجته لوليتا دياب، ابنهما سامي زوجته صوفي أيوب وابنتهما لين
شقيقه رفيق سامي الخوري زوجته عائدة بشير وابنهما رامي زوجته ديانا داغر وأبناؤهم رفيق وريان ورواد وابنتهما ريا الخوري غبريل، زوجة ناجي اسكندر غبريل ولداهما اسكندر ونور
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وعموم عائلات الخوري، أغارد إيفانز، فان دان وايل، دياب، بشير، داغر، غبريل، قطيني، قرداحي، بستاني، لطيف، شماس، صدّي.
ينعون المرحوم
منير سامي الخوري
المنتقل الى رحمته تعالى في 26 أيلول 2022 في بروكسل
أقيم قداس لراحة نفسه يوم الاثنين 3 تشرين الأول في كنيسة سانت آن، محلة سانت أليانس في بروكسل.
ويقام قداس لراحة نفسه غداً السبت 15 منه الساعة السادسة والنصف مساءً في بيروت في كنيسة سيدة العطايا في الأشرفية.
تدعو عائلة الفقيد كل من عرفه وأحبّه لمشاركتها الصلاة لراحة نفسه.
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