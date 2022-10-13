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تعازي ووفيات

المخرج جورج وجيه فياض

Lebanon 24
13-10-2022 | 22:30
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رقد على رجاء القيامة

المخرج جورج وجيه فياض

شقيقه جوني زوجته نادين Dubuisson وعائلتهما

شقيقتاه روزيت زوجة شارل ابو خليل وعائلتهما

ليليان ارملة جميل اسمر وعائلتهما

Philippe Lacrouzade

Johann Dubsisson
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وعائلات فياض، مخلوف،  Lacrouzade، Dubuisson، أبو خليل، أسمر، رفول، بو رزق، شمعون، حنين، الحلو، عياش، عبيد، مكوشر، معلوف، نهرا، سلامة، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعون فقيدهم الغالي.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 15 تشرين الأول في كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.

والاحد 16 منه في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
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