المخرج جورج وجيه فياض

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رقد على رجاء القيامةالمخرج جورج وجيه فياضشقيقه جوني زوجته نادين Dubuisson وعائلتهماشقيقتاه روزيت زوجة شارل ابو خليل وعائلتهماليليان ارملة جميل اسمر وعائلتهماPhilippe LacrouzadeJohann Dubsissonوعائلات فياض، مخلوف، Lacrouzade، Dubuisson، أبو خليل، أسمر، رفول، بو رزق، شمعون، حنين، الحلو، عياش، عبيد، مكوشر، معلوف، نهرا، سلامة، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدا ينعون فقيدهم الغالي.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 15 تشرين الأول في كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.والاحد 16 منه في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.