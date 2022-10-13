ريمون (موني) عسيلي

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زوجة الفقيد آن ماري شادرأولاده كارين نجيمريمون نجيم زوجته لارا عون واولادهمادافيد، ألبير وريمونشقيقاه إبن المرحوم نجيب عسيلي ألفرد وعائلتهاولاد المرحوم شارل عسيلي كارلوس ودايفيدشقيقا زوجته أنطوان شادر زوجته كلوديت خياط وإبنهما جوزفأرتور شادر زوجته رينالدا مامو وإبنتاهما بيا ولياوانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومريمون (موني) عسيلييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة 14 تشرين الاول 2022 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية.تقبل التعازي اليوم الجمعة 14 منه في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً السبت 15 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.