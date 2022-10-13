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تعازي ووفيات

ريمون (موني) عسيلي

Lebanon 24
13-10-2022 | 22:32
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زوجة الفقيد آن ماري شادر

أولاده كارين نجيم

ريمون نجيم زوجته لارا عون واولادهما

دافيد، ألبير وريمون

شقيقاه إبن المرحوم نجيب عسيلي ألفرد وعائلته

اولاد المرحوم شارل عسيلي كارلوس ودايفيد

شقيقا زوجته أنطوان شادر زوجته كلوديت خياط وإبنهما جوزف
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أرتور شادر زوجته رينالدا مامو وإبنتاهما بيا وليا

وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

ريمون (موني) عسيلي

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة 14 تشرين الاول 2022 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية.

تقبل التعازي اليوم الجمعة 14 منه في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً السبت 15 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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