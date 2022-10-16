المهندس جوزيف ادمون تامر

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ميلا منير ابو فاضل وولداهاابنه جوهان والدته مود مورال زوجته آن لور كرو وولداهما مارسو ودجيلابنته المرحومة ليلىشقيقه انطوان زوجته اليان خوري وعائلتهمشقيقته امل زوجة المهندس سمير خيرالله وعائلتهمبنات شقيقته المرحومة هدى زوجة المرحوم امين المعلوف وعائلتهنوعموم عائلات تامر، صدقة، ابو فاضل، كرو، خوري، خيرالله، معلوف، نحاس، لحود وانسبائهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى فقيدهم الغاليالمهندس جوزيف ادمون تامروالدته المرحومة ليلى سبيع صدقةيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٢، في كنيسة دير مار الياس الطوق، زحلة.تقبل التعازي في صالون الدير قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.كما تقبل التعازي يوم الاربعاء ١٩ منه في صالون مطرانية الروم الكاثوليك، بيروت طريق الشام وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.