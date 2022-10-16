ميلا منير ابو فاضل وولداها
ابنه جوهان والدته مود مورال زوجته آن لور كرو وولداهما مارسو ودجيل
ابنته المرحومة ليلى
شقيقه انطوان زوجته اليان خوري وعائلتهم
شقيقته امل زوجة المهندس سمير خيرالله وعائلتهم
بنات شقيقته المرحومة هدى زوجة المرحوم امين المعلوف وعائلتهن
وعموم عائلات تامر، صدقة، ابو فاضل، كرو، خوري، خيرالله، معلوف، نحاس، لحود وانسبائهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي
المهندس جوزيف ادمون تامر
والدته المرحومة ليلى سبيع صدقة
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٢، في كنيسة دير مار الياس الطوق، زحلة.
تقبل التعازي في صالون الدير قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
كما تقبل التعازي يوم الاربعاء ١٩ منه في صالون مطرانية الروم الكاثوليك، بيروت طريق الشام وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.