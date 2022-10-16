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تعازي ووفيات

دولي جوزيت وديع ماضي

Lebanon 24
16-10-2022 | 22:31
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عائلة المرحوم إدمون الياس كسبار

عائلة المرحوم ألبير الياس كسبار

عائلة المرحوم إدوار الياس كسبار

عائلة المرحوم جورج الياس كسبار

عائلة المرحوم اميل يوسف معلم

عائلة المرحومة روز يوسف معلم ارملة المرحوم نعيم سابا
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وعموم عائلات ماضي، معلم، سابا، كسبار، ابي اللمع، بخعازي، سلامة، فرنسيس، بستاني، دندن وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

دولي جوزيت وديع ماضي

ارملة المرحوم مارون معلم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر الاثنين 17 تشرين الأول 2022 في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية .

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر في صالون الكنيسة.
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