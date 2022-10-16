دولي جوزيت وديع ماضي

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عائلة المرحوم إدمون الياس كسبارعائلة المرحوم ألبير الياس كسبارعائلة المرحوم إدوار الياس كسبارعائلة المرحوم جورج الياس كسبارعائلة المرحوم اميل يوسف معلمعائلة المرحومة روز يوسف معلم ارملة المرحوم نعيم ساباوعموم عائلات ماضي، معلم، سابا، كسبار، ابي اللمع، بخعازي، سلامة، فرنسيس، بستاني، دندن وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةدولي جوزيت وديع ماضيارملة المرحوم مارون معلميحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر الاثنين 17 تشرين الأول 2022 في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية .تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر في صالون الكنيسة.