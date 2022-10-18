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تعازي ووفيات

انطوان اسعد الرّيس

Lebanon 24
18-10-2022 | 22:25
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رقد على رجاء القيامة

انطوان اسعد الرّيس

مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل سابقاً

مدير عام وزارة العمل سابقاً

رئيس مجلس ادارة ومدير عام ادارة واستثمار مرفأ بيروت سابقاً

زوجته امال راشد الخوري
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بناته المهندسة فريدا الرّيس

كارلا زوجة رزق الله حموضه

ناتالي زوجة Rony Eutsey

أحفاده صابرينا، جينيفر، ميكاييلا، مارك انطوان،

مايكل انطوني، انطوني

شقيقاه المرحوم القاضي الياس الرّيس

المرحوم جوزف الرّيس، زوجته ايميه الرّيس وعائلتها

شقيقته اولاد المرحومة ايلان الرّيس ارملة المرحوم جوزف دانيال

أبناء حميه البروفسور سعد راشد الخوري زوجته ميمي اسمر وعائلتهما

الدكتور فيليب راشد الخوري وعائلته

الدكتور نهاد راشد الخوري وعائلته

إبنة حميه ليلى راشد الخوري وزوجها البروفسور فادي عطيه وعائلتهما

وعائلات الرّيس، الحلو، الخوري، دانيال، الجمهوري، الباحوط، شمّاس، ضومط، فرعون، حموضه، Eutsey، اسمر، عطيّه،  الحاج، عبود، نجيم، بستاني وأنسباؤهم وعموم عائلات بعبدا ينعونه.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 تشرين الأول 2022 في كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.

تقبل التعازي اليوم الاربعاء 19 منه قبل الدفن وبعده وغداً الخميس 20 منه من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.
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