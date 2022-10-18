انطوان اسعد الرّيس

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رقد على رجاء القيامةانطوان اسعد الرّيسمدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل سابقاًمدير عام وزارة العمل سابقاًرئيس مجلس ادارة ومدير عام ادارة واستثمار مرفأ بيروت سابقاًزوجته امال راشد الخوريبناته المهندسة فريدا الرّيسكارلا زوجة رزق الله حموضهناتالي زوجة Rony Eutseyأحفاده صابرينا، جينيفر، ميكاييلا، مارك انطوان،مايكل انطوني، انطونيشقيقاه المرحوم القاضي الياس الرّيسالمرحوم جوزف الرّيس، زوجته ايميه الرّيس وعائلتهاشقيقته اولاد المرحومة ايلان الرّيس ارملة المرحوم جوزف دانيالأبناء حميه البروفسور سعد راشد الخوري زوجته ميمي اسمر وعائلتهماالدكتور فيليب راشد الخوري وعائلتهالدكتور نهاد راشد الخوري وعائلتهإبنة حميه ليلى راشد الخوري وزوجها البروفسور فادي عطيه وعائلتهماوعائلات الرّيس، الحلو، الخوري، دانيال، الجمهوري، الباحوط، شمّاس، ضومط، فرعون، حموضه، Eutsey، اسمر، عطيّه، الحاج، عبود، نجيم، بستاني وأنسباؤهم وعموم عائلات بعبدا ينعونه.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 تشرين الأول 2022 في كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.تقبل التعازي اليوم الاربعاء 19 منه قبل الدفن وبعده وغداً الخميس 20 منه من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا، بعبدا.