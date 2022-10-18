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تعازي ووفيات

فيكتوريا (فيكي) روزفلت فتوح

Lebanon 24
18-10-2022 | 22:27
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زوج الفقيدة وليد مروان نصر

ابنها ماجد زوجته ماريا عقل وعائلتهما

ابنتها ميرا زوجة عمر غصن وعائلتهما

شقيقها جورج زوجته الكسندرا تابت وعائلتهما

شقيقتاها حنان زوجة حسان نعمان واولادهما وعائلاتهم

سهى ارملة المرحوم جوزيف منصور واولادها وعائلاتهم
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ابناء حميها لمى مروان نصر

الدكتور امين نصر وعائلته

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

فيكتوريا (فيكي) روزفلت فتوح

عضو مجلس رعية المنصف

والدتها المرحومة جورجيت شكرالله عبدالله

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 تشرين الاول 2022 في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف، جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً وغداً الخميس 20 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف، جبيل.
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