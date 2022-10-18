فيكتوريا (فيكي) روزفلت فتوح

Advertisement

زوج الفقيدة وليد مروان نصرابنها ماجد زوجته ماريا عقل وعائلتهماابنتها ميرا زوجة عمر غصن وعائلتهماشقيقها جورج زوجته الكسندرا تابت وعائلتهماشقيقتاها حنان زوجة حسان نعمان واولادهما وعائلاتهمسهى ارملة المرحوم جوزيف منصور واولادها وعائلاتهمابناء حميها لمى مروان نصرالدكتور امين نصر وعائلتهوانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةفيكتوريا (فيكي) روزفلت فتوحعضو مجلس رعية المنصفوالدتها المرحومة جورجيت شكرالله عبداللهيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 تشرين الاول 2022 في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف، جبيل.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً وغداً الخميس 20 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف، جبيل.