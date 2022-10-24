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تعازي ووفيات
والد راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في ذمة الله
Lebanon 24
24-10-2022
|
08:05
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غيب الموت اليوم الياس عون، والد راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون.
وستحدد مراسم الدفن بعد عودة المطران عون الى لبنان من زيارته الراعوية التي يقوم بها الى كل من بلغاريا ورومانيا.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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