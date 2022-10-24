والد راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في ذمة الله

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غيب الموت اليوم الياس عون، والد راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون.وستحدد مراسم الدفن بعد عودة المطران عون الى لبنان من زيارته الراعوية التي يقوم بها الى كل من بلغاريا ورومانيا.