الياس رزق الله ورد

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زوجة الفقيد زويا نقولا عبدالجليلاولاده طوني زوجته آنا بوندافالي واولادهمايارا وماركو واليزا والكسندرسولا زوجة بيار ميشالكارول زوجة الدكتور تياري صرّاف واولادهماانطوان واتيان ومارك ولوكزويا زوجة فيليب عيسى الخوري واولادهماجو ورامي وجادعائلة شقيقه المرحوم نقولا ورداولاد شقيقته المرحومة كاترين ارملة سليم ورد وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة جانيت ارملة يوسف فرصة وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة يولاند ارملة سليم ورد وعائلاتهموعائلات ورد، عبدالجليل، ناصح، بوندافالي، ميشال، صرّاف، عيسى الخوري، فرصة، برباري، غلام وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالياس رزق الله وردالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 24 تشرين الاول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ثم يوارى في مدفن العائلة، مار متر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. وغداً الخميس 27 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة عصراً.