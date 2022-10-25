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تعازي ووفيات

الياس رزق الله ورد

Lebanon 24
25-10-2022 | 22:16
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زوجة الفقيد زويا نقولا عبدالجليل

اولاده طوني زوجته آنا بوندافالي واولادهما

يارا وماركو واليزا والكسندر

سولا زوجة بيار ميشال

كارول زوجة الدكتور تياري صرّاف واولادهما

انطوان واتيان ومارك ولوك

زويا زوجة فيليب عيسى الخوري واولادهما
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جو ورامي وجاد

عائلة شقيقه المرحوم نقولا ورد

اولاد شقيقته المرحومة كاترين ارملة سليم ورد وعائلاتهم

اولاد شقيقته المرحومة جانيت ارملة يوسف فرصة وعائلاتهم

اولاد شقيقته المرحومة يولاند ارملة سليم ورد وعائلاتهم

وعائلات ورد، عبدالجليل، ناصح، بوندافالي، ميشال، صرّاف، عيسى الخوري، فرصة، برباري، غلام وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

الياس رزق الله ورد

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه 24 تشرين الاول 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ثم يوارى في مدفن العائلة، مار متر.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. وغداً الخميس 27 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة عصراً.
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