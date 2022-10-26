محفوظ أمين بازرجي

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أولاده ميسم زوجة غبريال حلاق وابنتاهما كلوي وجويلينا واولادها تاتيانا وناديا ولايانا وغبريال خبازمجد بازرجيأمين بازرجيالمرحوم مالك بازرجيأشقاؤه عائلة المرحوم جبرائيلعائلة المرحوم صبحيعائلة المرحوم منيرشقيقته هدى ارملة حبيب كوسا واولادها وعائلاتهموعموم عائلات بازرجي، طنوس، صايغ، حلاق، خباز، كوسا، غريّب، خياط، رباط، بونجا، عربش، الحص وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوممحفوظ أمين بازرجيزوجته المرحومة جيلبرت جوزف طنوسالمنتقل الى رحمته تعالى مساء يوم الثلثاء الواقع فيه 25 تشرين الاول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 27 منه في كنيسة مار انطونيوس البادواني، سن الفيل، حرش تابت ثم يوارى في مدفن العائلة بالفنار.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الجمعة 28 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس البادواني، سن الفيل، حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.