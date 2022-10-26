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تعازي ووفيات

محفوظ أمين بازرجي

Lebanon 24
26-10-2022 | 22:26
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أولاده ميسم زوجة غبريال حلاق وابنتاهما كلوي وجوي

لينا واولادها تاتيانا وناديا ولايانا وغبريال خباز

مجد بازرجي

أمين بازرجي

المرحوم مالك بازرجي

أشقاؤه عائلة المرحوم جبرائيل

عائلة المرحوم صبحي

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عائلة المرحوم منير

شقيقته هدى ارملة حبيب كوسا واولادها وعائلاتهم

وعموم عائلات بازرجي، طنوس، صايغ، حلاق، خباز، كوسا، غريّب، خياط، رباط، بونجا، عربش، الحص وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم

محفوظ أمين بازرجي

زوجته المرحومة جيلبرت جوزف طنوس

المنتقل الى رحمته تعالى مساء يوم الثلثاء الواقع فيه 25 تشرين الاول 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 27 منه في كنيسة مار انطونيوس البادواني، سن الفيل، حرش تابت ثم يوارى في مدفن العائلة بالفنار.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الجمعة 28 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس البادواني، سن الفيل، حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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