مريم الحاج عفيف الصلح

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بمزيد من الرضا والتسلم بقضاء الله وقدره ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله المرحومةمريم الحاج عفيف الصلحزوجة عبد المولى الصلحزوجة والدها المرحومة سعاد شفيق الصلحأولادها عفيف، المهندس عمر، دانية زوجة السيد سامر صفي الدين.أحفادها عفيف كريم الصلح، يوسف ونديم ومريم صفي الدين.شقيقا زوجها المهندس عبد السلام زوجته وسيلة دمياطي، المرحوم محمد علي أرملته مهى مكاوي.شقيقتا زوجها سلوى زوجة المهندس محمد عبدو، هناء الصلح.انتقلت الى رحمة الله تعالى مساء يوم الثلثاء الواقع في 25/10/2022، الموافق في 29 ربيع الأول 1444 هـ.تقبل التعازي في اليومين الثاني والثالث للنساء وللرجال في بناية الحاج عفيف الصلح، الهلالية، مقابل جمعية أهلنا، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.وبمناسبة ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاتها، تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة بعد صلاة عصر يوم الجمعة 28/10/2022.للتعازي عبر الهاتف المنزل 07722717عبد المولى 03722717عفيف 03982996 - عمر 76754767دانية 03884607سامر صفي الدين 03266988الراضون بقضاء الله وقدره آل الصلح وأنسباؤهم.