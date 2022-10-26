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تعازي ووفيات

مريم الحاج عفيف الصلح

Lebanon 24
26-10-2022 | 22:27
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بمزيد من الرضا والتسلم بقضاء الله وقدره ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله المرحومة

مريم الحاج عفيف الصلح

زوجة عبد المولى الصلح

زوجة والدها المرحومة سعاد شفيق الصلح

أولادها عفيف، المهندس عمر، دانية زوجة السيد سامر صفي الدين.
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أحفادها عفيف كريم الصلح، يوسف ونديم ومريم صفي الدين.

شقيقا زوجها المهندس عبد السلام زوجته وسيلة دمياطي، المرحوم محمد علي أرملته مهى مكاوي.

شقيقتا زوجها سلوى زوجة المهندس محمد عبدو، هناء الصلح.

انتقلت الى رحمة الله تعالى مساء يوم الثلثاء الواقع في 25/10/2022، الموافق في 29 ربيع الأول 1444 هـ.

تقبل التعازي في اليومين الثاني والثالث للنساء وللرجال في بناية الحاج عفيف الصلح، الهلالية، مقابل جمعية أهلنا، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.

وبمناسبة ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاتها، تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة بعد صلاة عصر يوم الجمعة 28/10/2022.

للتعازي عبر الهاتف المنزل 07722717

عبد المولى 03722717

عفيف 03982996 - عمر 76754767

دانية 03884607

سامر صفي الدين 03266988

الراضون بقضاء الله وقدره آل الصلح وأنسباؤهم.
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