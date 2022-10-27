المربية جيزال فيليب المتني

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أولادها نجوى الغصيني زوجة منير نجيب أبوسلمان وعائلتهمانادرة الغصيني زوجة سعيد عبدالله مرّوش وعائلتهماباسم الغصيني زوجته رانية شوقي حسن وإبنتهماوسام الغصيني زوجته أمل سامي خدّاج وعائلتهماإبنتا عمها نهى المتني أبوجودة وأولادهاأولاد المرحومة إيلين المتني أبوجودةأشقاء زوجها الدكتور رؤوف سعيد الغصيني وعائلتهعائلة المرحوم حافظ سعيد الغصينيوعموم عائلات المتني، الغصيني وشقير في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى المرحومةالمربية جيزال فيليب المتنيأرملة المرحوم فؤاد سعيد الغصينيوالدتها المرحومة جولي سليم شقيرتقام مراسم الدفن في لندن يوم الثلثاء الواقع فيه 8 تشرين الثاني 2022نظرا للظروف الصحية الراهنة تقبل التعازي من خلال الـ WhatsApp على الأرقام التاليةنجوی 0015147817174نادرة 009613821625وسام 00447449310666باسم 00447802594640الدكتور رؤوف 009613607697