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تعازي ووفيات

المربية جيزال فيليب المتني

Lebanon 24
27-10-2022 | 22:27
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أولادها نجوى الغصيني زوجة منير نجيب أبوسلمان وعائلتهما

نادرة الغصيني زوجة سعيد عبدالله مرّوش وعائلتهما

باسم الغصيني زوجته رانية شوقي حسن وإبنتهما

وسام الغصيني زوجته أمل سامي خدّاج وعائلتهما

إبنتا عمها نهى المتني أبوجودة وأولادها
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أولاد المرحومة إيلين المتني أبوجودة

أشقاء زوجها الدكتور رؤوف سعيد الغصيني وعائلته

عائلة المرحوم حافظ سعيد الغصيني

وعموم عائلات المتني، الغصيني وشقير في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى المرحومة

المربية جيزال فيليب المتني

أرملة المرحوم فؤاد سعيد الغصيني

والدتها المرحومة جولي سليم شقير

تقام مراسم الدفن في لندن يوم الثلثاء الواقع فيه 8 تشرين الثاني 2022

نظرا للظروف الصحية الراهنة تقبل التعازي من خلال الـ WhatsApp  على الأرقام التالية

نجوی 0015147817174

نادرة 009613821625

وسام 00447449310666

باسم 00447802594640

الدكتور رؤوف 009613607697
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