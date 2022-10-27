ليلى ابراهيم مغربي

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أولادها ماهر زوجته زينه اراتیموس واولادهماالفريد وليازيادعائلة شقيقها المرحوم سليم مغربي (في المهجر)شقيقاتها سارينا وعائلتها (في المهجر)عائلة المرحومة جمالو (في المهجر)سوزيت وعائلتها (في المهجر)إيما وعائلتها (في المهجر)روت وعائلتها (في المهجر)عائلة سلفها المرحوم جورج محشيعائلة ابنة حميها المرحومة منيرفا جدوعموم عائلات محشي، مغربي، اراتيموس، الشمالي، جد، ایلیاس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم المرحومةليلى ابراهيم مغربيارملة المرحوم الفريد محشييقام قداس وجناز لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاحد 30 تشرين الاول ۲۰۲۲ في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية.تقبل التعازي بعد القداس في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة عصراً.