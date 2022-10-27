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تعازي ووفيات

ليلى ابراهيم مغربي

Lebanon 24
27-10-2022 | 22:31
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أولادها ماهر زوجته زينه اراتیموس واولادهما

الفريد وليا

زياد

عائلة شقيقها المرحوم سليم مغربي (في المهجر)

شقيقاتها سارينا وعائلتها (في المهجر)

عائلة المرحومة جمالو (في المهجر)

سوزيت وعائلتها (في المهجر)
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إيما وعائلتها (في المهجر)

روت وعائلتها (في المهجر)

عائلة سلفها المرحوم جورج محشي

عائلة ابنة حميها المرحومة منيرفا جد

وعموم عائلات محشي، مغربي، اراتيموس، الشمالي، جد، ایلیاس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم المرحومة

ليلى ابراهيم مغربي

ارملة المرحوم الفريد محشي

يقام قداس وجناز لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاحد 30 تشرين الاول ۲۰۲۲ في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية.

تقبل التعازي بعد القداس في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة عصراً.
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