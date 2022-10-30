المحامي جبران نخله مجدلاني

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زوجة الفقيد مارغريت مجدلانيإبنه المهندس مخايل مجدلاني زوجته ريجينا شانإبنته أمال زوجة وديع دعيبس وولديهماطارق وسليمشقيقاته عائلة المرحومة لوسي ارملة المرحوم غي عربسهام ارملة المرحوم جورج الزعني وعائلتهانورما ارملة المرحوم عبداللطيف غلاييني وعائلتهاوعموم عائلات مجدلاني، عرب، الزعني، غلاييني، شان، دعيبس، فاخوري، فيعاني، شحادة، وهبه، صليبا، عازار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحومالمحامي جبران نخله مجدلانيالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 27 تشرين الاول 2022 متمّماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء الاول من تشرين الثاني 2022 في كنيسة القديسين مار ميخائيل وجبرائيل، المزرعة، بربور ثم يوارى في كنيسة مار يوحنا (مار الياس بطينا) المصيطبة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.ويوم الاربعاء 2 منه في صالون كنيسة القديسين مار ميخائيل وجبرائيل، المزرعة من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.