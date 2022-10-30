زوجة الفقيد مارغريت مجدلاني
إبنه المهندس مخايل مجدلاني زوجته ريجينا شان
إبنته أمال زوجة وديع دعيبس وولديهما
طارق وسليم
شقيقاته عائلة المرحومة لوسي ارملة المرحوم غي عرب
سهام ارملة المرحوم جورج الزعني وعائلتها
نورما ارملة المرحوم عبداللطيف غلاييني وعائلتها
وعموم عائلات مجدلاني، عرب، الزعني، غلاييني، شان، دعيبس، فاخوري، فيعاني، شحادة، وهبه، صليبا، عازار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوم
المحامي جبران نخله مجدلاني
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 27 تشرين الاول 2022 متمّماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء الاول من تشرين الثاني 2022 في كنيسة القديسين مار ميخائيل وجبرائيل، المزرعة، بربور ثم يوارى في كنيسة مار يوحنا (مار الياس بطينا) المصيطبة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
ويوم الاربعاء 2 منه في صالون كنيسة القديسين مار ميخائيل وجبرائيل، المزرعة من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.