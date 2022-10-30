المهندس امال جورج جابر

Advertisement

زوجته المرحومة سهى شاكر نصارابنتاه منى زوجة الدكتور جورج قيقانو وعائلتهمااليس زوجة ناجي صليبا وعائلتهماابناه المهندس جورج زوجته مروى رزق وعائلتهماالمحامي مروان زوجته الدكتورة ريتا واكد وعائلتهماوعموم عائلات جابر، نصّار، كوراني، بشّور، قيقانو، صليبا، رزق، واكد، طعمة، بلّ، بردويل، داغر، بركات، صبرا، سرور، فريجه، اليّا، مارستن وعموم عائلات بلدة عين كسور وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمهندس امال جورج جابريحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء 1 تشرين الثاني في كنيسة مار بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك، نزلة البيكادللي، الحمرا، ويوارى في مدفن العائلة في بلدة عين كسور، قضاء عاليه.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 2 منه في صالة نادي متخرجي الجامعة الاميركية، الوردية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.منى 0014403918828 - 76531596اليس 76339639جورج 03368831مروان 00971559006024