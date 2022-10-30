Advertisement

تعازي ووفيات

المهندس امال جورج جابر

Lebanon 24
30-10-2022 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1005895-638027928499192570.jpg
Doc-P-1005895-638027928499192570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجته المرحومة سهى شاكر نصار

ابنتاه منى زوجة الدكتور جورج قيقانو وعائلتهما

اليس زوجة ناجي صليبا وعائلتهما

ابناه المهندس جورج زوجته مروى رزق وعائلتهما

المحامي مروان زوجته الدكتورة ريتا واكد وعائلتهما
Advertisement

وعموم عائلات جابر، نصّار، كوراني، بشّور، قيقانو، صليبا، رزق، واكد، طعمة، بلّ، بردويل، داغر، بركات، صبرا، سرور، فريجه، اليّا، مارستن وعموم عائلات بلدة عين كسور وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

المهندس امال جورج جابر

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء 1 تشرين الثاني في كنيسة مار بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك، نزلة البيكادللي، الحمرا، ويوارى في مدفن العائلة في بلدة عين كسور، قضاء عاليه.

تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 2 منه في صالة نادي متخرجي الجامعة الاميركية، الوردية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.

منى 0014403918828 - 76531596

اليس 76339639

جورج 03368831

مروان 00971559006024
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:59 | 2022-10-30
17:00 | 2022-10-29
23:31 | 2022-10-27
23:27 | 2022-10-27
23:27 | 2022-10-26
23:26 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website