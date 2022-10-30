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تعازي ووفيات
المهندس امال جورج جابر
Lebanon 24
30-10-2022
|
23:59
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زوجته المرحومة سهى شاكر نصار
ابنتاه منى زوجة الدكتور جورج قيقانو وعائلتهما
اليس زوجة ناجي صليبا وعائلتهما
ابناه المهندس جورج زوجته مروى رزق وعائلتهما
المحامي مروان زوجته الدكتورة ريتا واكد وعائلتهما
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وعموم عائلات جابر، نصّار، كوراني، بشّور، قيقانو، صليبا، رزق، واكد، طعمة، بلّ، بردويل، داغر، بركات، صبرا، سرور، فريجه، اليّا، مارستن وعموم عائلات بلدة عين كسور وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المهندس امال جورج جابر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء 1 تشرين الثاني في كنيسة مار بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك، نزلة البيكادللي، الحمرا، ويوارى في مدفن العائلة في بلدة عين كسور، قضاء عاليه.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 2 منه في صالة نادي متخرجي الجامعة الاميركية، الوردية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.
منى 0014403918828 - 76531596
اليس 76339639
جورج 03368831
مروان 00971559006024
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