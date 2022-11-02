إنّا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعى المرحومة
نزهة يوسف بو غانم
ارملة المرحوم المهندس اديب سعيد سلمان
أولادها د. ثريا، ارملة المرحوم د. غازي ابو شقرا، ولداها: أيمن ومازن وعائلتاهما
المرحومة سلوى زوجة المرحوم وليد يوسف ابو شقرا
فوزي، زوجته كارولين ابو شقرا، وولداهما: أديب و وليم
المرحوم غسان، زوجته ديان، وابنته سامانتا
د. وسيم، زوجته جويل، وبنتاه: نيكول و ناتالي
أشقاؤها المرحوم حسيب بو غانم وعائلته
المرحوم محمود بو غانم وعائلته
العميد الركن المتقاعد أديب بو غانم وعائلته
شقيقا زوجها:
المرحوم محمود سعيد سلمان وعائلته
سليم سعيد سلمان وعائلته
يُصلّى على جثمانها في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في دار آل سلمان في الرملية، قضاء عاليه.
تقبل التعازي السبت ٥ منه في دار الطائفة الدرزية في بيروت من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.