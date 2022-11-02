نزهة يوسف بو غانم

Advertisement

إنّا لله وإنا إليه راجعونبالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعى المرحومةنزهة يوسف بو غانمارملة المرحوم المهندس اديب سعيد سلمانأولادها د. ثريا، ارملة المرحوم د. غازي ابو شقرا، ولداها: أيمن ومازن وعائلتاهماالمرحومة سلوى زوجة المرحوم وليد يوسف ابو شقرافوزي، زوجته كارولين ابو شقرا، وولداهما: أديب و وليمالمرحوم غسان، زوجته ديان، وابنته سامانتاد. وسيم، زوجته جويل، وبنتاه: نيكول و ناتاليأشقاؤها المرحوم حسيب بو غانم وعائلتهالمرحوم محمود بو غانم وعائلتهالعميد الركن المتقاعد أديب بو غانم وعائلتهشقيقا زوجها:المرحوم محمود سعيد سلمان وعائلتهسليم سعيد سلمان وعائلتهيُصلّى على جثمانها في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في دار آل سلمان في الرملية، قضاء عاليه.تقبل التعازي السبت ٥ منه في دار الطائفة الدرزية في بيروت من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.