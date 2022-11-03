إدارة وموظفين
Pigier Liban, SUPEC, TREMA (LUCAS Ghana, Mali, Niger, Togo)
ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جوزف توفيق طاسو
المؤسس
ويتقدمون من عائلته بأحر التعازي.
جورج سليم عرميه
زوجته مارسيل شدياق
أولاده كارول زوجة نبيل بسترس وولديهما:
مارين زوجة ميشال مكرزل
بول
جويل ارملة المرحوم فيليكس جان أبو جودة
باسكال زوجة فريد دحداح وإبنتهما:
ماريا زوجة أيمريك لانغ
ميشال واولادها:
جاك، ياسمين وفيليب متى
شقيقته: مينرف ارملة المرحوم إدمون حاماتي وعائلتها
وعموم عائلات عرميه، شدياق، بسترس، أبو جودة، دحداح، متى، حماتي، مكرزل، لانغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جورج سليم عرميه
حامل وسام الأرز الوطني
المنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر غد السبت 5 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية.
تقبل التعازي قبل الصلاة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر والاحد 6 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.