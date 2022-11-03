جوزف توفيق طاسو

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إدارة وموظفينPigier Liban, SUPEC, TREMA (LUCAS Ghana, Mali, Niger, Togo)ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجوزف توفيق طاسوالمؤسسويتقدمون من عائلته بأحر التعازي.جورج سليم عرميهزوجته مارسيل شدياقأولاده كارول زوجة نبيل بسترس وولديهما:مارين زوجة ميشال مكرزلبولجويل ارملة المرحوم فيليكس جان أبو جودةباسكال زوجة فريد دحداح وإبنتهما:ماريا زوجة أيمريك لانغميشال واولادها:جاك، ياسمين وفيليب متىشقيقته: مينرف ارملة المرحوم إدمون حاماتي وعائلتهاوعموم عائلات عرميه، شدياق، بسترس، أبو جودة، دحداح، متى، حماتي، مكرزل، لانغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجورج سليم عرميهحامل وسام الأرز الوطنيالمنتقل الى رحمته تعالى الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر غد السبت 5 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية.تقبل التعازي قبل الصلاة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر والاحد 6 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.