جورج سليم عرميه

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موظفو شركةMiddle East Africa Trading Organization (MEATO)وشركةAramed Drugsينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجورج سليم عرميهمؤسس ورئيس مجلس الإدارةجوزف توفيق طاسوزوجة الفقيد كرازيلا جورج حجلاولاده جوسلين وابنتيها فانيسا وناتالي كميل جميّلتوفيق واولاده ستيفانو ولوسيانو ولويجيميرنا زوجة جورج حاج واولادهما الكسندر وسيسيلياوليد زوجته كارول شلهوب واولادهما مارك ومارياكريم وابنته جوزفين (في المهجر)اولاد شقيقته المرحومة رين ارملة فضلو بطيخه وعائلاتهموعموم عائلات طاسو، حجل، شلفون، جميّل، تابت، حاج، شلهوب، بطيخه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجوزف توفيق طاسوأول رئيس لنقابة خبراء المحاسبة في لبنانومدير عام معاهد Pigier وSUPECحامل وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة فارسالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الخميس 3 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 5 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً والاحد 6 منه في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.