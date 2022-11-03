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تعازي ووفيات

جورج سليم عرميه

Lebanon 24
03-11-2022 | 23:33
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موظفو شركة

Middle East Africa Trading Organization (MEATO)

وشركة

Aramed Drugs

ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جورج سليم عرميه

مؤسس ورئيس مجلس الإدارة

 

 
جوزف توفيق طاسو
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زوجة الفقيد كرازيلا جورج حجل

اولاده جوسلين وابنتيها فانيسا وناتالي كميل جميّل

توفيق واولاده ستيفانو ولوسيانو ولويجي

ميرنا زوجة جورج حاج واولادهما الكسندر وسيسيليا

وليد زوجته كارول شلهوب واولادهما مارك وماريا

كريم وابنته جوزفين (في المهجر)

اولاد شقيقته المرحومة رين ارملة فضلو بطيخه وعائلاتهم

وعموم عائلات طاسو، حجل، شلفون، جميّل، تابت، حاج، شلهوب، بطيخه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جوزف توفيق طاسو

أول رئيس لنقابة خبراء المحاسبة في لبنان

ومدير عام معاهد Pigier وSUPEC

حامل وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة فارس

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الخميس 3 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 5 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً والاحد 6 منه في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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