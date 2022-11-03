موظفو شركة
Middle East Africa Trading Organization (MEATO)
وشركة
Aramed Drugs
ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جورج سليم عرميه
مؤسس ورئيس مجلس الإدارة
جوزف توفيق طاسو
زوجة الفقيد كرازيلا جورج حجل
اولاده جوسلين وابنتيها فانيسا وناتالي كميل جميّل
توفيق واولاده ستيفانو ولوسيانو ولويجي
ميرنا زوجة جورج حاج واولادهما الكسندر وسيسيليا
وليد زوجته كارول شلهوب واولادهما مارك وماريا
كريم وابنته جوزفين (في المهجر)
اولاد شقيقته المرحومة رين ارملة فضلو بطيخه وعائلاتهم
وعموم عائلات طاسو، حجل، شلفون، جميّل، تابت، حاج، شلهوب، بطيخه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جوزف توفيق طاسو
أول رئيس لنقابة خبراء المحاسبة في لبنان
ومدير عام معاهد Pigier وSUPEC
حامل وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة فارس
المنتقل الى رحمته تعالى أمس الخميس 3 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 5 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً والاحد 6 منه في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.