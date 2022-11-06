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تعازي ووفيات

نبيل فيليب بخعازي

Lebanon 24
06-11-2022 | 22:36
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زوجة الفقيد ليلى كرم

إبنه فيليب وأولاده:

نبيل و رافايل

إبنته بوليت زوجة روبير نعمة وأولادهما:

جايمي وكايت

شقيقته آمال زوجة ريمون صالحة وعائلتهما

وعموم عائلات بخعازي، ربيز، كرم، روفائيل، نعمة، صالحة، فرحات، نور، غسطين، دبس، جدعون، داغر وعموم عائلات رأس بيروت ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
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نبيل فيليب بخعازي

المنتقل الى رحمته تعالى الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين 7 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً وغداً الثلثاء 8 منه في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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