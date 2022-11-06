نبيل فيليب بخعازي

Advertisement

زوجة الفقيد ليلى كرمإبنه فيليب وأولاده:نبيل و رافايلإبنته بوليت زوجة روبير نعمة وأولادهما:جايمي وكايتشقيقته آمال زوجة ريمون صالحة وعائلتهماوعموم عائلات بخعازي، ربيز، كرم، روفائيل، نعمة، صالحة، فرحات، نور، غسطين، دبس، جدعون، داغر وعموم عائلات رأس بيروت ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومنبيل فيليب بخعازيالمنتقل الى رحمته تعالى الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين 7 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً وغداً الثلثاء 8 منه في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.