رقد على رجاء القيامة
الدكتور
جوزف عبدالله المنهل
زوجة الفقيد حياة هنري ملكي
اولاده داليا المنهل زوجة زاهير ميرزا وعائلتهما
الدكتور عبدالله المنهل
الدكتورة نتاليا المنهل زوجة الياس معوّض
اشقاؤه سامية صعب ارملة المرحوم روكز المنهل وعائلتها
ايزابيل القسيس ارملة المرحوم نعيم المنهل وعائلتها
نجيب المنهل زوجته لورنس ابو سمعان وعائلتهما
شقيقاته جوزفين ارملة المرحوم عازر الشيباني وعائلتها
ميليا ارملة المرحوم خليل القسيس وعائلتها
فهدا ارملة المرحوم رشيد الشيباني وعائلتها
سلمى زوجة جان داوود وعائلتهما
اميرة وزوجها سمير الشيباني وعائلتهما
نجوى (في المهجر)
وانسباؤهم ينعونه.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 في كنيسة مار ساسين، بيت مري، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته بر الياس لتقام صلاة البخور في كنيسة مار الياس (بر الياس) ويوارى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري، من العاشرة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس (بر الياس)، لغاية الساعة السادسة والاربعاء والخميس 9 و10 منه في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري، من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.