Advertisement

تعازي ووفيات

جوزف عبدالله المنهل

Lebanon 24
06-11-2022 | 22:39
A-
A+
Doc-P-1008160-638033964388172929.jpg
Doc-P-1008160-638033964388172929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رقد على رجاء القيامة

الدكتور

جوزف عبدالله المنهل

زوجة الفقيد حياة هنري ملكي

اولاده داليا المنهل زوجة زاهير ميرزا وعائلتهما

الدكتور عبدالله المنهل

الدكتورة نتاليا المنهل زوجة الياس معوّض

اشقاؤه سامية صعب ارملة المرحوم روكز المنهل وعائلتها
Advertisement

ايزابيل القسيس ارملة المرحوم نعيم المنهل وعائلتها

نجيب المنهل زوجته لورنس ابو سمعان وعائلتهما

شقيقاته جوزفين ارملة المرحوم عازر الشيباني وعائلتها

ميليا ارملة المرحوم خليل القسيس وعائلتها

فهدا ارملة المرحوم رشيد الشيباني وعائلتها

سلمى زوجة جان داوود وعائلتهما

اميرة وزوجها سمير الشيباني وعائلتهما

نجوى (في المهجر)

وانسباؤهم ينعونه.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 في كنيسة مار ساسين، بيت مري، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته بر الياس لتقام صلاة البخور في كنيسة مار الياس (بر الياس) ويوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري، من العاشرة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس (بر الياس)، لغاية الساعة السادسة والاربعاء والخميس 9 و10 منه في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري، من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:36 | 2022-11-06
16:44 | 2022-11-06
22:33 | 2022-11-03
22:27 | 2022-11-03
08:24 | 2022-11-03
22:13 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website