جوزف عبدالله المنهل

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رقد على رجاء القيامةالدكتورجوزف عبدالله المنهلزوجة الفقيد حياة هنري ملكياولاده داليا المنهل زوجة زاهير ميرزا وعائلتهماالدكتور عبدالله المنهلالدكتورة نتاليا المنهل زوجة الياس معوّضاشقاؤه سامية صعب ارملة المرحوم روكز المنهل وعائلتهاايزابيل القسيس ارملة المرحوم نعيم المنهل وعائلتهانجيب المنهل زوجته لورنس ابو سمعان وعائلتهماشقيقاته جوزفين ارملة المرحوم عازر الشيباني وعائلتهاميليا ارملة المرحوم خليل القسيس وعائلتهافهدا ارملة المرحوم رشيد الشيباني وعائلتهاسلمى زوجة جان داوود وعائلتهمااميرة وزوجها سمير الشيباني وعائلتهمانجوى (في المهجر)وانسباؤهم ينعونه.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 في كنيسة مار ساسين، بيت مري، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته بر الياس لتقام صلاة البخور في كنيسة مار الياس (بر الياس) ويوارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري، من العاشرة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس (بر الياس)، لغاية الساعة السادسة والاربعاء والخميس 9 و10 منه في صالون كنيسة مار ساسين، بيت مري، من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.