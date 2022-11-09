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تعازي ووفيات

شقيق رئيس المجلس الوطني للإعلام في ذمة الله

Lebanon 24
09-11-2022 | 13:24
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غيب الموت ابراهيم حسن محفوظ شقيق رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ومحمد ابوبلال محفوظ ، يشيع غدا عند الثالثة من بعد الظهر في مدينة الهرمل.
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محفوظ

الهرمل

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