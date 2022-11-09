شقيق رئيس المجلس الوطني للإعلام في ذمة الله

غيب الموت ابراهيم حسن محفوظ شقيق رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ومحمد ابوبلال محفوظ ، يشيع غدا عند الثالثة من بعد الظهر في مدينة الهرمل.

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