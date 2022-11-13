رامي عيسى عبود

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شركة MetLifeالمدير العام والممثل القانوني في لبناننائب الرئيس التنفيذي ورئيس الموارد البشرية لـ MetLife في منطقة لبنان والشرق الأوسط وآسيارؤساء الإدارات ورؤساء الوكالات ورؤساء الوحداتوجميع العاملين والموظفين والوكلاء في الشركةينعون بمزيد من الحزن والاسى وفاة الزميل المأسوف على شبابه المرحومرامي عيسى عبود(مدير خدمة الزبائن في شركة MetLife ـ لبنان)المنتقل إلى رحمته تعالى السبت 12 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر غد الثلثاء 15 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة ـ مار متر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، والاربعاء 16 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.