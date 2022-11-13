Advertisement

تعازي ووفيات

رامي عيسى عبود

Lebanon 24
13-11-2022 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1010400-638040013747293109.jpg
Doc-P-1010400-638040013747293109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شركة MetLife

المدير العام والممثل القانوني في لبنان

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الموارد البشرية لـ MetLife في منطقة لبنان والشرق الأوسط وآسيا

رؤساء الإدارات ورؤساء الوكالات ورؤساء الوحدات

وجميع العاملين والموظفين والوكلاء في الشركة
Advertisement

ينعون بمزيد من الحزن والاسى وفاة الزميل المأسوف على شبابه المرحوم

رامي عيسى عبود

(مدير خدمة الزبائن في شركة MetLife ـ لبنان)

المنتقل إلى رحمته تعالى السبت 12 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر غد الثلثاء 15 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة ـ مار متر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، والاربعاء 16 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
14:03 | 2022-11-14
13:24 | 2022-11-09
22:39 | 2022-11-06
22:36 | 2022-11-06
16:44 | 2022-11-06
22:33 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website