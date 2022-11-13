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تعازي ووفيات
رامي عيسى عبود
Lebanon 24
13-11-2022
|
22:42
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شركة MetLife
المدير العام والممثل القانوني في لبنان
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الموارد البشرية لـ MetLife في منطقة لبنان والشرق الأوسط وآسيا
رؤساء الإدارات ورؤساء الوكالات ورؤساء الوحدات
وجميع العاملين والموظفين والوكلاء في الشركة
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ينعون بمزيد من الحزن والاسى وفاة الزميل المأسوف على شبابه المرحوم
رامي عيسى عبود
(مدير خدمة الزبائن في شركة MetLife ـ لبنان)
المنتقل إلى رحمته تعالى السبت 12 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر غد الثلثاء 15 منه في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة ـ مار متر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، والاربعاء 16 منه في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية، من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.
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